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Стадион:
Рубин
 
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Спартак Москва
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Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
12% (9)
Ничья:
28% (21)
Спартак Москва
60% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
37.3% (28)
Ничья:
17.3% (13)
Спартак Москва:
10.7% (8)
Спартак Москва:
6.7% (5)
Ничья:
6.7% (5)
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