- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Казань Арена
Позже
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 13.02.2017 Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.11.2015 Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.08.2015 Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 26.04.2015 Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 30.10.2014 Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок
- 01.08.2014 Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.04.2014 Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.08.2013 Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 10.12.2012 Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.08.2012 Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига
- 15.04.2012 Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
- 05.03.2012 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 16.10.2011 Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.06.2011 Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 08.11.2010 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 17.07.2010 Спартак Москва 0:1 Рубин Премьер-лига
- 30.08.2009 Спартак Москва 0:3 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|37 - 23
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 24
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|23 - 23
|31
|7.
|Уфа
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 18
|27
|9.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Ростов
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Тосно
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 36
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|16 - 39
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак МоскваДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 5 минут, которая состоится 17.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
12% (9)
Ничья:
28% (21)
Спартак Москва
60% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
37.3% (28)
1:1 Ничья:
17.3% (13)
0:1 Спартак Москва:
10.7% (8)
0:2 Спартак Москва:
6.7% (5)
0:0 Ничья:
6.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация