Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва

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Стадион: Санкт-Петербург
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Зенит (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно ПЛ
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 01.10.2017 Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Динамо Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 21.05.2016 Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
- 19.07.2015 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 22.03.2015 Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2014 Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.05.2014 Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.08.2013 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 17.11.2012 Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига
- 28.07.2012 Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 28.04.2012 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.03.2012 Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок
- 16.03.2012 Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига
- 15.10.2011 Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.06.2011 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 14.08.2010 Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.03.2010 Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
- 04.10.2009 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.05.2009 Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 16.11.2008 Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 26.07.2008 Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|37 - 23
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|35 - 24
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|23 - 23
|31
|7.
|Уфа
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 18
|27
|9.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Ростов
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|18 - 20
|26
|11.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 25
|25
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Тосно
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|19 - 36
|23
|14.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|25 - 42
|20
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|16 - 39
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо МоскваДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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