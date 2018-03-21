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Македония (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
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Текстовая онлайн трансляция матча Македония (до 21 года) - Россия (до 21 года)

До начала игры осталось 2 дня 3 часа 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Македония (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Македония (до 21 года)
7.2% (8)
Ничья:
5.4% (6)
Россия (до 21 года)
87.4% (97)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
41.4% (46)
Россия (до 21 года):
18.9% (21)
Россия (до 21 года):
10.8% (12)
Россия (до 21 года):
9% (10)
Ничья:
4.5% (5)
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