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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Испания

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 57 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Испания
Германия
52.4% (54)
Ничья:
35.9% (37)
Испания
11.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
28.2% (29)
Ничья:
25.2% (26)
Ничья:
7.8% (8)
Испания:
6.8% (7)
Германия:
5.8% (6)
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