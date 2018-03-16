Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Испания

Стадион: Эсприт Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - ИспанияДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 57 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Испания
Германия
52.4% (54)
Ничья:
35.9% (37)
Испания
11.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Германия:
28.2% (29)
1:1 Ничья:
25.2% (26)
2:2 Ничья:
7.8% (8)
1:2 Испания:
6.8% (7)
1:0 Германия:
5.8% (6)
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