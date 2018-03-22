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Ротор-Волгоград
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Енисей

До начала игры осталось 1 день 20 часов 10 минут, которая состоится 24.03.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - Енисей
Ротор-Волгоград
18.7% (20)
Ничья:
15.9% (17)
Енисей
65.4% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
24.3% (26)
Енисей:
16.8% (18)
Ничья:
12.1% (13)
Енисей:
10.3% (11)
Ротор-Волгоград:
8.4% (9)
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