Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Енисей

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Ротор-Волгоград (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.03.2018 Балтика 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Спартак-2 ФПД
- 04.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Тамбов ФПД
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Локомотив-Казанка 0:2 Ротор-Волгоград КФ
- 11.02.2018 Ротор-Волгоград 1:1 Краснодар-2 КФ
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Тюмень ФПД
- 08.11.2017 Ротор-Волгоград 0:0 Динамо СПб ФПД
- 04.11.2017 Ротор-Волгоград 1:1 Шинник ФПД
- 29.10.2017 Волгарь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Олимпиец ФПД
- 30.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.09.2017 Ротор-Волгоград 2:1 Кубань ФПД
- 16.09.2017 Авангард Курск 0:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.09.2017 Факел 2:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 06.09.2017 Ротор-Волгоград 4:1 Зенит-2 ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
Последние игры между собой
Ротор-Волгоград: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Енисей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
- 02.09.2017 Енисей 1:0 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 15.05.2014 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 07.07.2013 Енисей 1:4 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 01.04.2013 Ротор-Волгоград 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 06.09.2012 Енисей 0:0 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|56 - 20
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|45 - 18
|60
|3.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|42 - 21
|60
|4.
|Тамбов
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|43 - 28
|49
|5.
|Балтика
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|35 - 29
|46
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|40 - 35
|45
|7.
|Сибирь
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 23
|43
|8.
|Шинник
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 35
|40
|9.
|Волгарь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|30 - 29
|37
|10.
|Кубань
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 36
|34
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|30 - 36
|34
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|27 - 36
|33
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|34 - 45
|33
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|27 - 37
|32
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|16.
|Томь
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 42
|29
|17.
|Тюмень
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|30 - 40
|28
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 35
|26
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 49
|25
|20.
|Факел
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|14 - 38
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - ЕнисейДо начала игры осталось 1 день 20 часов 10 минут, которая состоится 24.03.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - Енисей
Ротор-Волгоград
18.7% (20)
Ничья:
15.9% (17)
Енисей
65.4% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Енисей:
24.3% (26)
0:1 Енисей:
16.8% (18)
1:1 Ничья:
12.1% (13)
0:2 Енисей:
10.3% (11)
1:0 Ротор-Волгоград:
8.4% (9)
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