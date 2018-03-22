Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург

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Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
Оренбург (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 01.05.2017 Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 19.04.2015 Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 29.09.2014 Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 27.09.2012 Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок
- 06.08.2008 Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|56 - 20
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|45 - 18
|60
|3.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|42 - 21
|60
|4.
|Тамбов
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|43 - 28
|49
|5.
|Балтика
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|35 - 29
|46
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|40 - 35
|45
|7.
|Сибирь
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 23
|43
|8.
|Шинник
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 35
|40
|9.
|Волгарь
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|30 - 29
|37
|10.
|Кубань
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 36
|34
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|30 - 36
|34
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|27 - 36
|33
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|34 - 45
|33
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|27 - 37
|32
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|16.
|Томь
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 42
|29
|17.
|Тюмень
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|30 - 40
|28
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|27 - 35
|26
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 49
|25
|20.
|Факел
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|14 - 38
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ОренбургДо начала игры осталось 1 день 22 часа 10 минут, которая состоится 24.03.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов
76% (79)
Ничья:
14.4% (15)
Оренбург
9.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Крылья Советов:
33.7% (35)
1:0 Крылья Советов:
25% (26)
2:0 Крылья Советов:
11.5% (12)
1:1 Ничья:
11.5% (12)
1:2 Оренбург:
4.8% (5)
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