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Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар (до 21 года) - Россия (до 21 года)До начала игры осталось 2 дня 15 часов 18 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Гибралтар (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Гибралтар (до 21 года)
2.3% (2)
Ничья:
5.7% (5)
Россия (до 21 года)
92% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Россия (до 21 года):
20.5% (18)
0:3 Россия (до 21 года):
15.9% (14)
0:4 Россия (до 21 года):
13.6% (12)
1:3 Россия (до 21 года):
9.1% (8)
1:2 Россия (до 21 года):
8% (7)
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