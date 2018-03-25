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Гибралтар (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
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Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар (до 21 года) - Россия (до 21 года)

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 18 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Гибралтар (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Гибралтар (до 21 года)
2.3% (2)
Ничья:
5.7% (5)
Россия (до 21 года)
92% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
20.5% (18)
Россия (до 21 года):
15.9% (14)
Россия (до 21 года):
13.6% (12)
Россия (до 21 года):
9.1% (8)
Россия (до 21 года):
8% (7)
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