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Стадион:
Корона Кельце
1:0
Второй тайм: 90+'
Лехия Гданьск
0'
1:0
18' Гол
Цвиянович Горан
31' Желтая карточка
Пайшау Флавиу
33' Желтая карточка
Куцяк Душан
40' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
90' Желтая карточка
Келб Яцек
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Келб Яцек получил желтую карточку от судьи
75'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
74'
Лехия Гданьск делает замену. Борысюк Ариэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
56'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Кусвик Гжегож уходит с поля, а Гараслин Лукаш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Пешко Славомир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Куцяк Душан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Пайшау Флавиу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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