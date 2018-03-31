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Стадион: Kolporter Arena
1:0
Второй тайм: 90+'
1:0
18' ГолЦвиянович Горан
31' Желтая карточкаПайшау Флавиу
33' Желтая карточкаКуцяк Душан
40' Желтая карточкаЛукашик Даниэль
90' Желтая карточкаКелб Яцек
|
18'
1:0
31'
33'
40'
90'
Состав команд
32
Radek
Dejmek
19
Калласте
Кен
30
Joao
Nunes
25
Налепа
Михал
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 11 Гардавски Михаэль Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Нападающий
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- Главный тренер: Gino Lettieri
Лехия Гданьск 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 30 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 29 Mateusz Zukowski
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Экстракласса
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 17.12.2016 Корона Кельце 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 12.08.2016 Лехия Гданьск 3:2 Корона Кельце Экстракласса
- 20.02.2016 Корона Кельце 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 11.09.2015 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.04.2015 Корона Кельце 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 08.11.2014 Лехия Гданьск 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 07.03.2014 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.09.2013 Лехия Гданьск 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 11.03.2013 Лехия Гданьск 3:2 Корона Кельце Экстракласса
- 01.09.2012 Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 19.03.2012 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 17.09.2011 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 11.05.2011 Корона Кельце 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.10.2010 Лехия Гданьск 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 08.05.2010 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.11.2009 Лехия Гданьск 1:1 Корона Кельце Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|28
|16
|3
|9
|40 - 30
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Гурник Забже
|28
|11
|11
|6
|52 - 44
|44
|5.
|Корона Кельце
|1:0
|29
|11
|11
|7
|43 - 36
|44
|6.
|Висла
|28
|13
|4
|11
|38 - 34
|43
|7.
|Висла Краков
|28
|12
|7
|9
|40 - 33
|43
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|38 - 38
|38
|10.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|11.
|Шлёнск
|28
|7
|9
|12
|32 - 44
|30
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Нецеча
|29
|7
|7
|15
|31 - 51
|28
|15.
|Лехия Гданьск
|0:1
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|16.
|Сандецья
|29
|4
|12
|13
|27 - 46
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Келб Яцек получил желтую карточку от судьи
75'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
74'
Лехия Гданьск делает замену. Борысюк Ариэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Келб Яцек выходит на его замену.
56'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Lukasz Kosakiewicz выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Кусвик Гжегож уходит с поля, а Гараслин Лукаш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Пешко Славомир выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
33'
Куцяк Душан получил желтую карточку от судьи
31'
Пайшау Флавиу получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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