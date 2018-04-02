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Стадион:
Висла
1:0
Конец матча
Пяст
0'
64' Желтая карточка
Mateusz Sebastian Szczepaniak
1:0
87' Гол
Alan Uryga
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Alan Uryga бьет в цель!
83'
Висла делает замену. Меребашвили Георгий уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
79'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
74'
Висла делает замену. Завада Оскар уходит с поля, а Канте Хосе выходит на его замену.
68'
Висла делает замену. Штилич Семир уходит с поля, а Михаляк Конрад выходит на его замену.

67'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Матеуш Себастьян Щепаньяк получил желтую карточку от судьи
57'
Пяст делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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