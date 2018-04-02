- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Казимеж Гурски
64' Желтая карточкаMateusz Sebastian Szczepaniak
1:0
87' ГолAlan Uryga
|
87'
1:0
Состав команд
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
23
Штилич
Семир
16
Завада
Оскар
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 16 Завада Оскар Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 29 Канте Хосе Нападающий
- 28 Bartolomiej Gradecki
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
Пяст (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
Последние игры между собой
Висла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Экстракласса
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла Экстракласса. Группа Б
- 27.11.2016 Висла 0:0 Пяст Экстракласса
- 24.07.2016 Пяст 2:1 Висла Экстракласса
- 05.11.2011 Пяст 2:1 Висла First League
- 24.07.2011 Висла 1:0 Пяст First League
- 17.05.2008 Висла 0:0 Пяст Второй дивизион
- 12.10.2007 Пяст 1:1 Висла Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|29
|16
|6
|7
|44 - 33
|54
|2.
|Легия
|29
|16
|3
|10
|40 - 31
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Висла
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Гурник Забже
|28
|11
|11
|6
|52 - 44
|44
|6.
|Корона Кельце
|29
|11
|11
|7
|43 - 36
|44
|7.
|Висла Краков
|28
|12
|7
|9
|40 - 33
|43
|8.
|Заглембе Любин
|29
|10
|12
|7
|37 - 31
|42
|9.
|Арка Гдыня
|29
|10
|10
|9
|36 - 28
|40
|10.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|38 - 38
|38
|11.
|Шлёнск
|28
|7
|9
|12
|32 - 44
|30
|12.
|Пяст
|28
|6
|11
|11
|28 - 34
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Нецеча
|29
|7
|7
|15
|31 - 51
|28
|15.
|Лехия Гданьск
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|16.
|Сандецья
|29
|4
|12
|13
|27 - 46
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Alan Uryga бьет в цель!
83'
Висла делает замену. Меребашвили Георгий уходит с поля, а Jakub Lukowski выходит на его замену.
79'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
74'
Висла делает замену. Завада Оскар уходит с поля, а Канте Хосе выходит на его замену.
68'
Висла делает замену. Штилич Семир уходит с поля, а Михаляк Конрад выходит на его замену.
67'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
64'
Матеуш Себастьян Щепаньяк получил желтую карточку от судьи
57'
Пяст делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация