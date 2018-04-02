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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
1:3
Конец матча
29' Желтая карточкаВуядинович Никола
1:0
30' ГолCarlitos XII
38' Желтая карточкаТралка Лукаш
39' Желтая карточкаМитрович Никола
1:1
43' ПенальтиГюткьяр Кристиан
1:2
52' ГолГюткьяр Кристиан
55' Желтая карточкаСадлок Мацей
63' Желтая карточкаZoran Arsenic
83' Желтая карточкаЙевтич Дарко
1:3
83' ГолГюткьяр Кристиан
|
30'
1:0
38'
39'
43'
1:1
52'
1:2
55'
63'
83'
83'
1:3
Состав команд
29
Палчич
Матей
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
66
Дилавер
Эмир
26
Яницки
Рафал
77
Томасик
Пётр
10
Йевтич
Дарко
Висла Краков 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 34 Tymoteusz Klups Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Vernon De Marco Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 15 Jakub Moder
- 31 Bartosz Mrozek
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
Лех (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лех: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 30.11.2016 Висла Краков 2:4 Лех Кубок
- 25.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Кубок
- 16.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.12.2015 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 01.08.2015 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 07.06.2015 Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 07.12.2014 Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса
- 24.09.2014 Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши
- 03.08.2014 Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса
- 25.04.2014 Лех 3:0 Висла Краков Экстракласса
- 06.12.2013 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 25.08.2013 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 04.05.2013 Лех 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 02.11.2012 Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса
- 09.03.2012 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 09.09.2011 Лех 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 11.05.2011 Висла Краков 1:0 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|29
|16
|6
|7
|44 - 33
|54
|2.
|Лех
|29
|14
|10
|5
|46 - 22
|52
|3.
|Легия
|29
|16
|3
|10
|40 - 31
|51
|4.
|Висла
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Гурник Забже
|28
|11
|11
|6
|52 - 44
|44
|6.
|Корона Кельце
|29
|11
|11
|7
|43 - 36
|44
|7.
|Висла Краков
|29
|12
|7
|10
|41 - 36
|43
|8.
|Заглембе Любин
|29
|10
|12
|7
|37 - 31
|42
|9.
|Арка Гдыня
|29
|10
|10
|9
|36 - 28
|40
|10.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|38 - 38
|38
|11.
|Погонь Щецин
|29
|8
|7
|14
|34 - 45
|31
|12.
|Шлёнск
|29
|7
|9
|13
|34 - 47
|30
|13.
|Пяст
|28
|6
|11
|11
|28 - 34
|29
|14.
|Нецеча
|29
|7
|7
|15
|31 - 51
|28
|15.
|Лехия Гданьск
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|16.
|Сандецья
|29
|4
|12
|13
|27 - 46
|24
Второй тайм
90'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лех делает замену. Йевтич Дарко уходит с поля, а Jakub Moder выходит на его замену.
87'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
83'
Йевтич Дарко получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
77'
Висла Краков делает замену. Палчич Матей уходит с поля, а Богуски Рафал выходит на его замену.
77'
Висла Краков делает замену. Льонч Поль уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
68'
Висла Краков делает замену. Tibor Halilovic уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
63'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
55'
Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан из команды Лех забивает с точки!
39'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
29'
Вуядинович Никола получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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