  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Висла Краков
1:3
Конец матча
Лех
0'
29' Желтая карточка
Вуядинович Никола
1:0
30' Гол
Carlitos XII
38' Желтая карточка
Тралка Лукаш
39' Желтая карточка
Митрович Никола
1:1
43' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
1:2
52' Гол
Гюткьяр Кристиан
55' Желтая карточка
Садлок Мацей
63' Желтая карточка
Zoran Arsenic
83' Желтая карточка
Йевтич Дарко
1:3
83' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+5
Второй тайм
90'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лех делает замену. Йевтич Дарко уходит с поля, а Jakub Moder выходит на его замену.
87'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Йевтич Дарко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!

77'
Висла Краков делает замену. Палчич Матей уходит с поля, а Богуски Рафал выходит на его замену.
77'
Висла Краков делает замену. Льонч Поль уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
68'
Висла Краков делает замену. Tibor Halilovic уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Zoran Arsenic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан из команды Лех забивает с точки!
Желтая карточка
39'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Вуядинович Никола получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация