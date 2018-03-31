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Стадион: Брук-Бет
22' Желтая карточкаДитятьев Алексей
|
22'
Состав команд
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
10
Зенёв
Сергей
92
Ракель
Денис
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 7 Гергел Роман Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 80 Янку Габриэль Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Полузащитник
- 17 Шелига Бартош Полузащитник
- 77 Путивцев Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 16 Микович Мартин Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Стемпнёвски Кристиан Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
Краковия (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Экстракласса
- 25.11.2016 Краковия 1:3 Нецеча Экстракласса
- 24.07.2016 Нецеча 3:2 Краковия Экстракласса
- 20.02.2016 Нецеча 1:1 Краковия Экстракласса
- 12.09.2015 Краковия 2:3 Нецеча Экстракласса
- 12.05.2013 Краковия 2:1 Нецеча Первая лига
- 24.10.2012 Нецеча 2:0 Краковия Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|28
|16
|6
|6
|44 - 32
|54
|2.
|Легия
|28
|16
|3
|9
|40 - 30
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Гурник Забже
|0:0
|28
|11
|11
|6
|50 - 42
|44
|5.
|Висла
|28
|13
|4
|11
|38 - 34
|43
|6.
|Висла Краков
|28
|12
|7
|9
|40 - 33
|43
|7.
|Корона Кельце
|28
|10
|11
|7
|42 - 36
|41
|8.
|Заглембе Любин
|28
|9
|12
|7
|36 - 31
|39
|9.
|Краковия
|0:0
|29
|10
|9
|10
|38 - 36
|39
|10.
|Арка Гдыня
|28
|9
|10
|9
|35 - 28
|37
|11.
|Шлёнск
|28
|7
|9
|12
|32 - 44
|30
|12.
|Пяст
|27
|6
|11
|10
|28 - 33
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Лехия Гданьск
|28
|6
|10
|12
|35 - 48
|28
|15.
|Нецеча
|0:0
|29
|6
|8
|15
|29 - 51
|26
|16.
|Сандецья
|0:0
|29
|4
|12
|13
|25 - 44
|24
Первый тайм
22'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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