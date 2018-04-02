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Стадион: Stadion Florian Kryger
3:2
Конец матча
32' Желтая карточкаАугусту Перейра
43' Желтая карточкаРидер Тим
1:0
44' ГолДелев Спас
58' Желтая карточкаКосецки Якуб
2:0
59' ГолФронччак Адам
63' Желтая карточкаДелев Спас
2:1
70' ГолЦелебан Пётр
77' Желтая карточкаКорт Давид
3:1
80' ГолГолота Томаш
90' Желтая карточкаРасмуссен Мортен
3:2
90' ГолРобак Марцин
|
32'
43'
44'
1:0
58'
59'
2:0
63'
70'
2:1
77'
78'
80'
3:1
90'
90'
3:2
Состав команд
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
11
Делев
Спас
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
10
Вацек
Камил
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 77 Ricardo Nunes III Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 18 Букса Адам Нападающий
- 94 Dawid Blanik
- 40 Sebastian Walukiewicz
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 21 Ридер Тим Защитник
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 11 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 23 Sebastian Bergier
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 03.12.2016 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 01.08.2016 Погонь Щецин 0:2 Шлёнск Экстракласса
- 28.11.2015 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2015 Погонь Щецин 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 07.06.2015 Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 26.07.2014 Погонь Щецин 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 02.12.2013 Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 11.08.2013 Погонь Щецин 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 05.05.2013 Шлёнск 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 05.11.2012 Погонь Щецин 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|29
|16
|6
|7
|44 - 33
|54
|2.
|Лех
|29
|14
|10
|5
|46 - 22
|52
|3.
|Легия
|29
|16
|3
|10
|40 - 31
|51
|4.
|Висла
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Гурник Забже
|28
|11
|11
|6
|52 - 44
|44
|6.
|Корона Кельце
|29
|11
|11
|7
|43 - 36
|44
|7.
|Висла Краков
|29
|12
|7
|10
|41 - 36
|43
|8.
|Заглембе Любин
|29
|10
|12
|7
|37 - 31
|42
|9.
|Арка Гдыня
|29
|10
|10
|9
|36 - 28
|40
|10.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|38 - 38
|38
|11.
|Погонь Щецин
|29
|8
|7
|14
|34 - 45
|31
|12.
|Шлёнск
|29
|7
|9
|13
|34 - 47
|30
|13.
|Пяст
|28
|6
|11
|11
|28 - 34
|29
|14.
|Нецеча
|29
|7
|7
|15
|31 - 51
|28
|15.
|Лехия Гданьск
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|16.
|Сандецья
|29
|4
|12
|13
|27 - 46
|24
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Расмуссен Мортен получил желтую карточку от судьи
85'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
83'
Погонь Щецин делает замену. Ricardo Nunes уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Голота Томаш бьет в цель!
78'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Букса Адам выходит на его замену.
77'
Корт Давид получил желтую карточку от судьи
75'
Погонь Щецин делает замену. Муравски Рафал уходит с поля, а Корт Давид выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Целебан Пётр бьет в цель!
68'
Шлёнск делает замену. Вацек Камил уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
63'
Делев Спас получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
58'
Косецки Якуб получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
43'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
32'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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