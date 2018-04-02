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Стадион:
Погонь Щецин
3:2
Конец матча
Шлёнск
0'
32' Желтая карточка
Аугусту Перейра
43' Желтая карточка
Ридер Тим
1:0
44' Гол
Делев Спас
58' Желтая карточка
Косецки Якуб
2:0
59' Гол
Фронччак Адам
63' Желтая карточка
Делев Спас
2:1
70' Гол
Целебан Пётр
77' Желтая карточка
Корт Давид
3:1
80' Гол
Голота Томаш
90' Желтая карточка
Расмуссен Мортен
3:2
90' Гол
Робак Марцин
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Расмуссен Мортен получил желтую карточку от судьи
85'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
83'
Погонь Щецин делает замену. Ricardo Nunes уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Голота Томаш бьет в цель!

78'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Букса Адам выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Корт Давид получил желтую карточку от судьи
75'
Погонь Щецин делает замену. Муравски Рафал уходит с поля, а Корт Давид выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Целебан Пётр бьет в цель!
68'
Шлёнск делает замену. Вацек Камил уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Делев Спас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Фронччак Адам бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Косецки Якуб получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Делев Спас бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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