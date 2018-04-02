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Стадион:
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Ягеллония
0'
1:0
25' Гол
Стажиньски Филип
66' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гути Томелин выходит на его замену.
86'
Ягеллония делает замену. Piotr Wlazlo уходит с поля, а Бедварссон Бедвар выходит на его замену.
84'
Заглембе Любин делает замену. Кубицки Ярослав уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.
77'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Bartosz Slisz выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи

64'
Заглембе Любин делает замену. Ягелло Филип уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
62'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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