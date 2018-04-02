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Стадион: Заглебье Любин
1:0
Конец матча
1:0
25' ГолСтажиньски Филип
66' Желтая карточкаБурлига Лукаш
|
25'
1:0
66'
Состав команд
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
17
Рунье
Иван
23
Piotr
Wlazlo
11
Безьяк
Роман
Заглембе Любин 3-4-1-2
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 18 Стажиньски Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 99 Bartosz Slisz
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ягеллония 4-1-4-1
- Основной состав
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 20 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 95 Шимонович Давид Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса
- 23.10.2016 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.12.2015 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 23.09.2015 Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок
- 02.08.2015 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.05.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.03.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2013 Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 08.03.2013 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 01.09.2012 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.10.2011 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.04.2011 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 26.09.2010 Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.04.2010 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.10.2009 Заглембе Любин 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2008 Заглембе Любин 5:2 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 19.10.2007 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|29
|16
|6
|7
|44 - 33
|54
|2.
|Легия
|29
|16
|3
|10
|40 - 31
|51
|3.
|Лех
|28
|13
|10
|5
|43 - 21
|49
|4.
|Висла
|29
|14
|4
|11
|39 - 34
|46
|5.
|Гурник Забже
|28
|11
|11
|6
|52 - 44
|44
|6.
|Корона Кельце
|29
|11
|11
|7
|43 - 36
|44
|7.
|Висла Краков
|28
|12
|7
|9
|40 - 33
|43
|8.
|Заглембе Любин
|29
|10
|12
|7
|37 - 31
|42
|9.
|Арка Гдыня
|29
|10
|10
|9
|36 - 28
|40
|10.
|Краковия
|29
|10
|8
|11
|38 - 38
|38
|11.
|Шлёнск
|28
|7
|9
|12
|32 - 44
|30
|12.
|Пяст
|28
|6
|11
|11
|28 - 34
|29
|13.
|Погонь Щецин
|28
|7
|7
|14
|31 - 43
|28
|14.
|Нецеча
|29
|7
|7
|15
|31 - 51
|28
|15.
|Лехия Гданьск
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|16.
|Сандецья
|29
|4
|12
|13
|27 - 46
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гути Томелин выходит на его замену.
86'
Ягеллония делает замену. Piotr Wlazlo уходит с поля, а Бедварссон Бедвар выходит на его замену.
84'
Заглембе Любин делает замену. Кубицки Ярослав уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.
77'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Bartosz Slisz выходит на его замену.
66'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
64'
Заглембе Любин делает замену. Ягелло Филип уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
62'
Ягеллония делает замену. Вуйцицки Якуб уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Стажиньски Филип бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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