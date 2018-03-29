Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Кубань

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Енисей (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
Кубань (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 24.03.2018 Кубань 0:1 Балтика ФПД
- 17.03.2018 Спартак-2 0:0 Кубань ФПД
- 08.03.2018 Кубань 0:0 Тамбов ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Кубань 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Кубань 1:1 Волгарь ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 30.09.2017 Авангард Курск 0:1 Кубань ФПД
- 24.09.2017 Ротор-Волгоград 2:1 Кубань ФПД
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 16.09.2017 Кубань 2:2 Факел ФПД
- 10.09.2017 Зенит-2 3:3 Кубань ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Балтика 5:1 Кубань ФПД
Последние игры между собой
Енисей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кубань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 23.04.2017 Енисей 2:0 Кубань ФНЛ - Первый дивизион
- 01.10.2016 Кубань 2:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 26.01.2016 Кубань 0:1 Енисей Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 21
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|45 - 18
|61
|3.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|42 - 21
|61
|4.
|Тамбов
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|44 - 29
|50
|5.
|Балтика
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|36 - 29
|49
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 35
|46
|7.
|Сибирь
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 24
|44
|8.
|Шинник
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|39 - 36
|43
|9.
|Волгарь
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 29
|38
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|28 - 36
|36
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 46
|34
|12.
|Кубань
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|35 - 37
|34
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 38
|34
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|28 - 38
|33
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|29 - 38
|31
|16.
|Томь
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|26 - 43
|30
|17.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|28 - 35
|29
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|19.
|Тюмень
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|30 - 41
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|14 - 39
|22
-
Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - КубаньДо начала игры осталось 1 день 15 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Енисей - Кубань
Енисей
82.6% (76)
Ничья:
8.7% (8)
Кубань
8.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Енисей:
27.2% (25)
2:0 Енисей:
27.2% (25)
2:1 Енисей:
22.8% (21)
1:1 Ничья:
6.5% (6)
1:2 Кубань:
6.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация