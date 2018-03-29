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Оренбург
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Томь

До начала игры осталось 1 день 16 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Томь
Оренбург
79.8% (71)
Ничья:
10.1% (9)
Томь
10.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
30.3% (27)
Оренбург:
28.1% (25)
Оренбург:
13.5% (12)
Ничья:
9% (8)
Томь:
6.7% (6)
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