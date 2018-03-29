Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Томь

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Оренбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
Томь (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФПД
- 10.03.2018 Томь 1:0 Динамо СПб ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 25.11.2017 Волгарь 2:0 Томь ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Авангард Курск 3:3 Томь ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Олимпиец 0:0 Томь ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
- 14.10.2017 Томь 1:0 Факел ФПД
- 07.10.2017 Зенит-2 2:0 Томь ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФПД
- 20.09.2017 Томь 2:1 Краснодар К
- 16.09.2017 Томь 1:2 Спартак-2 ФПД
- 10.09.2017 Тамбов 3:1 Томь ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 23.04.2017 Томь 1:2 Оренбург Премьер-лига
- 16.10.2016 Оренбург 3:1 Томь Премьер-лига
- 16.03.2016 Оренбург 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 23.08.2015 Томь 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 24.05.2015 Оренбург 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 02.11.2014 Томь 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 30.10.2013 Оренбург 0:1 Томь Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|56 - 21
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|45 - 18
|61
|3.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|42 - 21
|61
|4.
|Тамбов
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|44 - 29
|50
|5.
|Балтика
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|36 - 29
|49
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|40 - 35
|46
|7.
|Сибирь
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|31 - 24
|44
|8.
|Шинник
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|39 - 36
|43
|9.
|Волгарь
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 29
|38
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|28 - 36
|36
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 46
|34
|12.
|Кубань
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|35 - 37
|34
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 38
|34
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|28 - 38
|33
|15.
|Луч-Энергия
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|29 - 38
|31
|16.
|Томь
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|26 - 43
|30
|17.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|28 - 35
|29
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|19.
|Тюмень
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|30 - 41
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|14 - 39
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ТомьДо начала игры осталось 1 день 16 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Оренбург - Томь
Оренбург
79.8% (71)
Ничья:
10.1% (9)
Томь
10.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Оренбург:
30.3% (27)
1:0 Оренбург:
28.1% (25)
2:1 Оренбург:
13.5% (12)
1:1 Ничья:
9% (8)
0:1 Томь:
6.7% (6)
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