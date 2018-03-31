Стадион: Фалмер Зрители: 30629
12' Желтая карточкаМорган Уэс
24' Желтая карточкаНдиди Уилфред
63' Желтая карточкаЧилвел Бенджамин
64' Желтая карточкаСимпсон Дэнни
66' Желтая карточкаКайал Барам
68' Желтая карточкаМагир Гарри
0:0
77' Не забитый пенальтиМюррей Гленн
79' Желтая карточкаБонг Гаэтан
0:1
83' ГолИборра Висенте
87' Вторая желтая карточкаНдиди Уилфред
0:2
90' ГолВарди Джейми
Новости после матча
Второй тайм
96'
Грэй Демарай сделал результативную передачу.
96'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забил гол! Легко это для такого игрока, как Варди Джейми
96'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
96'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
94'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
93'
Фухс Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
93'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
93'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Иборра Висенте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
92'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
89'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
89'
Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
89'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
88'
Штрафной исполнил Марч Соломон, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
87'
УДАЛЕНИЕ! - Ндиди Уилфред из команды Лестер получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Даффи Шейн
85'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Фухс Кристиан
84'
Тактическая замена. Кайал Барам уходит с поля и его заменяет Бэлдок Сэм
83'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иборра Висенте из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
83'
83'
Магир Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
83'
82'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
82'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
81'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
79'
Бонг Гаэтан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Безумный фол. Бонг Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Марез Рияд
78'
77'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мюррей Гленн взялся за удар, но Шмейхель Каспер заблокировал его!
77'
ПЕНАЛЬТИ - Ндиди Уилфред из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Искьердо Хосе.
76'
75'
75'
Тактическая замена. Локадия Юрген уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
72'
Хорошую попытку сделал Варди Джейми. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
71'
71'
Олбрайтон Марк из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
Диабате Фуссейни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
69'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
69'
68'
Магир Гарри получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
68'
Локадия Юрген из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
68'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Кайал Барам получил желтую карточку от судьи
66'
Кайал Барам из команды Брайтон играет слишком грубо. Диабате Фуссейни оказался на газоне.
65'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Симпсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Симпсон Дэнни из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Искьердо Хосе
63'
Чилвел Бенджамин получил желтую карточку от судьи
63'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер играет слишком грубо. Скелотто Эзекиль оказался на газоне.
61'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
61'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Марез Рияд из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
60'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
60'
Кайал Барам из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
58'
57'
57'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
56'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
55'
ШАНС! Кайал Барам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
55'
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Искьердо Хосе и Мюррей Гленн из команды Брайтон.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 30629 болельщиков
53'
52'
Локадия Юрген из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
49'
Бонг Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Скелотто Эзекиль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Морган Уэс
47'
Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Гросс Паскаль, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
46'
Варди Джейми наказан за толчок Даффи Шейн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
46'
Опасность предотвращена - Данк Льюис из команды Брайтон вступил в отбор удачно
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Иборра Висенте из команды Лестер в офсайде
45'
45'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
44'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Гросс Паскаль из команды Брайтон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Марез Рияд не пострадал и надо продолжать игру!
43'
42'
41'
41'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
41'
41'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
38'
Хорошую попытку сделал Марез Рияд. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
37'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
ШАНС! Мюррей Гленн вышел один-на-один с голкипером...
37'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Иборра Висенте из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
ШАНС! Мюррей Гленн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Магир Гарри ошибается в защите.
34'
34'
34'
34'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
31'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
30'
30'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
29'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Судья сигнализирует, что Симпсон Дэнни из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
28'
Варди Джейми из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Опасность предотвращена - Магир Гарри из команды Лестер вступил в отбор удачно
27'
Искьердо Хосе из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гросс Паскаль мяча так и не получил
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Ндиди Уилфред грубо играет против соперника. Пострадал Кайал Барам
23'
Мюррей Гленн коснулся мяча рукой.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
22'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
21'
Гросс Паскаль из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
18'
Иборра Висенте нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
18'
17'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
16'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
15'
Локадия Юрген из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Назначен штрафной. Пострадал Иборра Висенте, его свалил Кайал Барам.
13'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
12'
Морган Уэс получил желтую карточку от судьи
12'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Прёппер Дэви
11'
Опасность предотвращена - Морган Уэс из команды Лестер вступил в отбор удачно
11'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Локадия Юрген и Кайал Барам из команды Брайтон.
11'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
9'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген
8'
8'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Локадия Юрген нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Данк Льюис выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Окадзаки Синджи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
4'
4'
3'
Локадия Юрген наказан за толчок Магир Гарри
1'
1'
1'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Лестер
Брайтон
15.7% (27)
Ничья:
43% (74)
Лестер
41.3% (71)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.8% (65)
1:2 Лестер:
25% (43)
0:1 Лестер:
8.7% (15)
2:1 Брайтон:
7.6% (13)
1:0 Брайтон:
7% (12)
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