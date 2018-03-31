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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30629
Брайтон
0:2
Конец матча
Лестер
0'
12' Желтая карточка
Морган Уэс
24' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
63' Желтая карточка
Чилвел Бенджамин
64' Желтая карточка
Симпсон Дэнни
66' Желтая карточка
Кайал Барам
68' Желтая карточка
Магир Гарри
0:0
77' Не забитый пенальти
Мюррей Гленн
79' Желтая карточка
Бонг Гаэтан
0:1
83' Гол
Иборра Висенте
87' Вторая желтая карточка
Ндиди Уилфред
0:2
90' Гол
Варди Джейми
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
96'
Грэй Демарай сделал результативную передачу.
Описание гола
96'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забил гол! Легко это для такого игрока, как Варди Джейми
96'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
96'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Удар от ворот произведет Лестер

Угловой
94'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой справа.
93'
Фухс Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Удар от ворот произведет Лестер
93'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
93'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
92'
Иборра Висенте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
92'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
92'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Удар от ворот произведет Лестер
89'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
Угловой
89'
Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
89'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
89'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
88'
Штрафной исполнил Марч Соломон, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
87'
УДАЛЕНИЕ! - Ндиди Уилфред из команды Лестер получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Даффи Шейн
85'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Фухс Кристиан
84'
Тактическая замена. Кайал Барам уходит с поля и его заменяет Бэлдок Сэм
83'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иборра Висенте из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
83'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
83'
Магир Гарри из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
83'
Удар от ворот произведет Брайтон
82'
Ндиди Уилфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
81'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Грэй Демарай
Желтая карточка
79'
Бонг Гаэтан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Бонг Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Марез Рияд
78'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
77'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мюррей Гленн взялся за удар, но Шмейхель Каспер заблокировал его!
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛЬТИ - Ндиди Уилфред из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Искьердо Хосе.
76'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Локадия Юрген уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Удар от ворот произведет Лестер
72'
Хорошую попытку сделал Варди Джейми. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Олбрайтон Марк из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Диабате Фуссейни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Удар от ворот произведет Лестер
69'
Шанс! Данк Льюис из команды Брайтон пробил головой, но мимо
69'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Магир Гарри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
68'
Локадия Юрген из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
68'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
66'
Кайал Барам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Кайал Барам из команды Брайтон играет слишком грубо. Диабате Фуссейни оказался на газоне.
65'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
64'
Симпсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Симпсон Дэнни из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Искьердо Хосе
Желтая карточка
63'
Чилвел Бенджамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер играет слишком грубо. Скелотто Эзекиль оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
61'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Марез Рияд из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
60'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
60'
Кайал Барам из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Удар от ворот произведет Лестер
58'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Удар от ворот произведет Лестер
56'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
55'
ШАНС! Кайал Барам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
55'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Искьердо Хосе и Мюррей Гленн из команды Брайтон.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 30629 болельщиков
Офсайд
53'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
52'
Локадия Юрген из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Удар от ворот произведет Лестер
49'
Бонг Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Скелотто Эзекиль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Морган Уэс
47'
Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
47'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Гросс Паскаль, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
Фол, нарушение
46'
Варди Джейми наказан за толчок Даффи Шейн
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
46'
Опасность предотвращена - Данк Льюис из команды Брайтон вступил в отбор удачно
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Марез Рияд из команды Лестер делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
45'
Иборра Висенте из команды Лестер в офсайде
45'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
44'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
44'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Гросс Паскаль из команды Брайтон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Марез Рияд не пострадал и надо продолжать игру!
43'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
41'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
41'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хорошую попытку сделал Марез Рияд. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Удар от ворот произведет Лестер
37'
Как он промахнулся? Мюррей Гленн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
ШАНС! Мюррей Гленн вышел один-на-один с голкипером...
37'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Брайтон
36'
Иборра Висенте из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Удар от ворот произведет Лестер
35'
ШАНС! Мюррей Гленн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Магир Гарри ошибается в защите.
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
34'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
30'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
30'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
29'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
29'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Симпсон Дэнни из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
28'
Варди Джейми из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Опасность предотвращена - Магир Гарри из команды Лестер вступил в отбор удачно
27'
Искьердо Хосе из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гросс Паскаль мяча так и не получил
26'
Удар от ворот произведет Лестер
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
24'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Ндиди Уилфред грубо играет против соперника. Пострадал Кайал Барам
Фол, нарушение
23'
Мюррей Гленн коснулся мяча рукой.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гросс Паскаль из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Окадзаки Синджи
18'
Иборра Висенте нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
18'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
16'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
15'
Локадия Юрген из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
14'
Назначен штрафной. Пострадал Иборра Висенте, его свалил Кайал Барам.
13'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Морган Уэс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Прёппер Дэви
11'
Опасность предотвращена - Морган Уэс из команды Лестер вступил в отбор удачно
11'
Локадия Юрген из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Локадия Юрген и Кайал Барам из команды Брайтон.
11'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
11'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Удар от ворот произведет Лестер
10'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген
8'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Лестер
7'
Локадия Юрген нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Данк Льюис выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Окадзаки Синджи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Брайтон
Фол, нарушение
3'
Локадия Юрген наказан за толчок Магир Гарри
1'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Лестер
Брайтон
15.7% (27)
Ничья:
43% (74)
Лестер
41.3% (71)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.8% (65)
Лестер:
25% (43)
Лестер:
8.7% (15)
Брайтон:
7.6% (13)
Брайтон:
7% (12)
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