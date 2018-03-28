Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Сток Сити

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 19.08.2017 Сток Сити 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 13.05.2017 Сток Сити 1:4 Арсенал Премьер-лига
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 17.01.2016 Сток Сити 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 12.09.2015 Арсенал 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 11.01.2015 Арсенал 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 06.12.2014 Сток Сити 3:2 Арсенал Премьер-лига
- 01.03.2014 Сток Сити 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 22.09.2013 Арсенал 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 02.02.2013 Арсенал 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.08.2012 Сток Сити 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 28.04.2012 Сток Сити 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 23.10.2011 Арсенал 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 08.05.2011 Сток Сити 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 23.02.2011 Арсенал 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 27.02.2010 Сток Сити 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 24.01.2010 Сток Сити 3:1 Арсенал Кубок
- 05.12.2009 Арсенал 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 24.05.2009 Арсенал 4:1 Сток Сити Премьер-лига
- 01.11.2008 Сток Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|85 - 20
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|73 - 34
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|59 - 25
|61
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 27
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|55 - 41
|48
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|37 - 50
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 55
|36
|11.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|37 - 49
|36
|12.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 52
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 48
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 58
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|24 - 49
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Сток СитиДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 38 минут, которая состоится 01.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Арсенал - Сток Сити
Арсенал
90.1% (64)
Ничья:
5.6% (4)
Сток Сити
4.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
42.3% (30)
2:1 Арсенал:
19.7% (14)
3:1 Арсенал:
11.3% (8)
1:0 Арсенал:
9.9% (7)
0:0 Ничья:
4.2% (3)
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