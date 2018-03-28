Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 23.04.2017 Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 29.10.2016 Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.03.2016 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.11.2015 Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.05.2015 Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 14.02.2015 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок
- 23.11.2014 Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.05.2014 Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.10.2013 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|85 - 20
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|73 - 34
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|59 - 25
|61
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 27
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|55 - 41
|48
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|37 - 50
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 55
|36
|11.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|37 - 49
|36
|12.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 52
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 48
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 58
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|24 - 49
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - ЛиверпульДо начала игры осталось 1 день 17 часов 28 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас
3.8% (3)
Ничья:
3.8% (3)
Ливерпуль
92.5% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
42.5% (34)
1:3 Ливерпуль:
15% (12)
0:2 Ливерпуль:
15% (12)
0:3 Ливерпуль:
7.5% (6)
0:1 Ливерпуль:
5% (4)
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