  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Кристал Пэлас
 
Позже
Ливерпуль
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль

До начала игры осталось 1 день 17 часов 28 минут, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас
3.8% (3)
Ничья:
3.8% (3)
Ливерпуль
92.5% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
42.5% (34)
Ливерпуль:
15% (12)
Ливерпуль:
15% (12)
Ливерпуль:
7.5% (6)
Ливерпуль:
5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация