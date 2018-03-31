Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52261
1:0
Конец матча
6' Желтая карточкаМуй Аарон
8' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
28' Желтая карточкаХогг Джонатан
60' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
1:0
80' ГолПерес Айосе
84' Желтая карточкаКуанер Колин
Новости после матча
Второй тайм
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Дубравка Мартин
94'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
92'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 52261 болельщиков
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Мэлоун Скотт оказался на газоне.
89'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
88'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
87'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
86'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
86'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Мэлоун Скотт
85'
Шелви Джонджо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
84'
Куанер Колин получил желтую карточку от судьи
84'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Слимани Ислам пострадал.
84'
83'
83'
Тактическая замена. Смит Том I уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
82'
Дамметт Пол наказан за толчок Куанер Колин
81'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Кенеди Роберт сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
80'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
80'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
79'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
78'
78'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
77'
76'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
76'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
69'
Атсу Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
65'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
64'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
64'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
64'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
63'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гейл Дуайт мяча так и не получил
61'
60'
Глупую желтую получил Шиндлер Кристофер за то, что отбил ногой мяч после свистка
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
59'
59'
Депуатр Лоран не смог попасть в створ ударом издали
58'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
57'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
57'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Качунга Элиас получил травму и заменен. Куанер Колин выходит на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Качунга Элиас возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Качунга Элиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Качунга Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
46'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Том I
45'
Качунга Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Ласcеллс Джамал пострадал.
43'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
41'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
37'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Притчард Алекс мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Диаме Мохамед наказан за толчок Ван ла Парра Райив
34'
Назначен штрафной. Пострадал Йедлин Деандре, его свалил Качунга Элиас.
34'
33'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
33'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
33'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
29'
Как он промахнулся? Гейл Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи
29'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Перес Айосе оказался на газоне.
28'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Хогг Джонатан наказан за толчок Шелви Джонджо
26'
Хорошую попытку сделал Гейл Дуайт. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
25'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
25'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Смит Том I нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
22'
Лежён Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
20'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
17'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игра в одни ворота сейчас. Ньюкасл доминирует и владеет мячом
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
16'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
16'
Должен был быть гол! Ритчи Мэтт имел отличный шанс, но Лоссль Йонас не дал голу состоятся!
16'
Отличные скиллы показывает Ритчи Мэтт, обводя своих соперников
15'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Перес Айосе из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
15'
15'
Шелви Джонджо мяч отрикошетил от ворот
15'
Гейл Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Плохо сыграл Смит Том I - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
12'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
8'
Глупую желтую получил Ласcеллс Джамал за то, что отбил ногой мяч после свистка
8'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
8'
Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
7'
7'
Шелви Джонджо пробил со штрафного прямо в стенку
6'
Муй Аарон получил желтую карточку от судьи
6'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Перес Айосе пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
3'
Притчард Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Йедлин Деандре наказан за толчок Ван ла Парра Райив
2'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Диаме Мохамед оказался на газоне.
1'
1'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
89.7% (156)
Ничья:
8% (14)
Хаддерсфилд Таун
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ньюкасл:
35.1% (61)
2:1 Ньюкасл:
32.8% (57)
2:0 Ньюкасл:
16.7% (29)
1:1 Ничья:
5.2% (9)
3:1 Ньюкасл:
2.3% (4)
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