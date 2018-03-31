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Стадион: Зрители: 52261
Ньюкасл
1:0
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
6' Желтая карточка
Муй Аарон
8' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
28' Желтая карточка
Хогг Джонатан
60' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер
1:0
80' Гол
Перес Айосе
84' Желтая карточка
Куанер Колин
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
96'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
94'
Мэлоун Скотт наказан за толчок Дубравка Мартин
94'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...

92'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 52261 болельщиков
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
89'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Мэлоун Скотт оказался на газоне.
Угловой
89'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
88'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
86'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
86'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Мэлоун Скотт
85'
Шелви Джонджо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
84'
Куанер Колин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Слимани Ислам пострадал.
84'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Смит Том I уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
Фол, нарушение
82'
Дамметт Пол наказан за толчок Куанер Колин
81'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Кенеди Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
80'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
80'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
79'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
78'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
77'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
76'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
69'
Атсу Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
65'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
64'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
64'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
64'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
63'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гейл Дуайт мяча так и не получил
61'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
60'
Глупую желтую получил Шиндлер Кристофер за то, что отбил ногой мяч после свистка
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
59'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
59'
Депуатр Лоран не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
58'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
Фол, нарушение
57'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Качунга Элиас получил травму и заменен. Куанер Колин выходит на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
53'
Качунга Элиас возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Качунга Элиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Качунга Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
46'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Том I
45'
Качунга Элиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Ласcеллс Джамал пострадал.
43'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
43'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
41'
Диаме Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
37'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Притчард Алекс мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
35'
Диаме Мохамед наказан за толчок Ван ла Парра Райив
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Йедлин Деандре, его свалил Качунга Элиас.
34'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
33'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
33'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
33'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
29'
Как он промахнулся? Гейл Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Перес Айосе оказался на газоне.
28'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
27'
Хогг Джонатан наказан за толчок Шелви Джонджо
26'
Хорошую попытку сделал Гейл Дуайт. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
25'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
25'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Смит Том I нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
22'
Лежён Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
20'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Угловой
20'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
20'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
18'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
17'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игра в одни ворота сейчас. Ньюкасл доминирует и владеет мячом
Офсайд
17'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
Угловой
16'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
16'
Должен был быть гол! Ритчи Мэтт имел отличный шанс, но Лоссль Йонас не дал голу состоятся!
16'
Отличные скиллы показывает Ритчи Мэтт, обводя своих соперников
15'
Хаддерсфилд Таун совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Перес Айосе из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
15'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
Шелви Джонджо мяч отрикошетил от ворот
15'
Гейл Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Плохо сыграл Смит Том I - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
12'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Желтая карточка
8'
Глупую желтую получил Ласcеллс Джамал за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
8'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
8'
Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
7'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Шелви Джонджо пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
6'
Муй Аарон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Перес Айосе пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
3'
Притчард Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Диаме Мохамед оказался на газоне.
1'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
89.7% (156)
Ничья:
8% (14)
Хаддерсфилд Таун
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ньюкасл:
35.1% (61)
Ньюкасл:
32.8% (57)
Ньюкасл:
16.7% (29)
Ничья:
5.2% (9)
Ньюкасл:
2.3% (4)
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