Стадион: Хоуторнс Зрители: 23455
1:2
Конец матча
0:1
22' ГолБарнс Эшли
54' Желтая карточкаБарнс Эшли
0:2
73' ГолВуд Крис
79' Желтая карточкаКорк Джек
1:2
83' ГолРондон Саломон
90' Желтая карточкаЯкоб Клаудио
90' Желтая карточкаПоуп Ник
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
96'
Якоб Клаудио наказан за толчок Барнс Эшли
95'
Судье надоело, что Поуп Ник тянет время и он наказал его горчичником
95'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
93'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич предупрежден после нескольких фолов.
92'
Якоб Клаудио наказан за толчок Барнс Эшли
92'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ми Бен
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич в офсайде
90'
Воукс Сэм из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Доусон Крэйг пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
89'
Уорд Стивен из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
89'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Ливермо Джейк наказан за толчок Уорд Стивен
88'
Вествуд Эшли возвращается на поле, всё в порядке.
87'
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Вествуд Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Брант Крис из команды Вест Бромвич плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Уорд Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Уорд Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Эванс Джонни сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
83'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
81'
Воукс Сэм возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Корк Джек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Корк Джек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
79'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Бёрк Оливер оказался на газоне.
77'
Якоб Клаудио наказан за толчок Вуд Крис
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
73'
73'
Фостер Бен не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
73'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает пас партнеру.
72'
72'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
72'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Корк Джек
69'
69'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Отличные скиллы показывает Леннон Аарон, обводя своих соперников
68'
68'
68'
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 23455 болельщиков
65'
65'
65'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
64'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
63'
63'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает неудачный навес.
63'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
62'
Якоб Клаудио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ливермо Джейк
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
59'
Шанс! Родригес Джей из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
59'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой слева.
58'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
57'
56'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
52'
52'
Уорд Стивен из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
51'
51'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
49'
49'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья сигнализирует, что Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
46'
Тактическая замена. Гиббс Киран уходит с поля и его заменяет Филлипс Мэтт
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
47'
Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.
46'
46'
ШАНС! Родригес Джей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
45'
Головой пробил Рондон Саломон, но голкипер отбил его в поле!
45'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Уорд Стивен из команды Бёрнли играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
42'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
42'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
Брант Крис выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
ШАНС! Вуд Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
37'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
35'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой справа.
34'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ми Бен
33'
33'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
32'
Доусон Крэйг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой справа.
31'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
28'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
27'
27'
Н'Куду Жорж-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
27'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
27'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
27'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
25'
25'
Судья свистит. Якоб Клаудио атаковал сзади соперника. Это Уорд Стивен заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
22'
Г О О О О Л - Барнс Эшли забил потрясным ударом ножницами!
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный кросс...
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Барнс Эшли!
22'
Леннон Аарон сделал результативную передачу.
21'
21'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Брант Крис из команды Вест Бромвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
17'
Ми Бен пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
17'
17'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья свистит. Ньом Аллан атаковал сзади соперника. Это Н'Куду Жорж-Кевин заработал своей команде штрафной
16'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
14'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает неудачный навес.
14'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Корк Джек пострадал.
14'
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Судья сигнализирует, что Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
12'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Рондон Саломон нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
9'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
9'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
7'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Опасность предотвращена - Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
5'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Н'Куду Жорж-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
3'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Ливермо Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли направляет мяч в штрафную площадку, но Фостер Бен выбегает и ловит мяч
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:2 Бёрнли
Вест Бромвич
33.7% (58)
Ничья:
40.1% (69)
Бёрнли
26.2% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (60)
2:1 Вест Бромвич:
16.9% (29)
0:1 Бёрнли:
14% (24)
1:0 Вест Бромвич:
13.4% (23)
1:2 Бёрнли:
10.5% (18)
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