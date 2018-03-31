  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23455
Вест Бромвич
1:2
Конец матча
Бёрнли
0'
0:1
22' Гол
Барнс Эшли
54' Желтая карточка
Барнс Эшли
0:2
73' Гол
Вуд Крис
79' Желтая карточка
Корк Джек
1:2
83' Гол
Рондон Саломон
90' Желтая карточка
Якоб Клаудио
90' Желтая карточка
Поуп Ник
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
96'
Якоб Клаудио наказан за толчок Барнс Эшли
Желтая карточка
95'
Судье надоело, что Поуп Ник тянет время и он наказал его горчичником
95'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

94'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
93'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
92'
Якоб Клаудио наказан за толчок Барнс Эшли
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ми Бен
91'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич в офсайде
Фол, нарушение
90'
Воукс Сэм из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Доусон Крэйг пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
89'
Уорд Стивен из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
89'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
88'
Ливермо Джейк наказан за толчок Уорд Стивен
Травма, повреждение
88'
Вествуд Эшли возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Травма, повреждение
87'
Ох, нехорошо это выглядит. Вествуд Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Брант Крис из команды Вест Бромвич плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Уорд Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Уорд Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Эванс Джонни сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
83'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
81'
Воукс Сэм возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
79'
Корк Джек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Желтая карточка
79'
Корк Джек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
79'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Бёрк Оливер оказался на газоне.
77'
Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
Фол, нарушение
77'
Якоб Клаудио наказан за толчок Вуд Крис
76'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Тактическая замена. Родригес Джей уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
Описание гола
73'
Г О О О О О О Л - Вуд Крис из команды Бёрнли с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
73'
Фостер Бен не дал случится голу! Вуд Крис должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
73'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Бёрнли
72'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
72'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Корк Джек
69'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
69'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Отличные скиллы показывает Леннон Аарон, обводя своих соперников
68'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 23455 болельщиков
65'
Удар от ворот произведет Бёрнли
65'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
65'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
64'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
63'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
63'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает неудачный навес.
Угловой
63'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
62'
Якоб Клаудио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
61'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
61'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ливермо Джейк
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Удар от ворот произведет Бёрнли
59'
Шанс! Родригес Джей из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
59'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Якоб Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой слева.
58'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
56'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
54'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
Офсайд
53'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
52'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
52'
Уорд Стивен из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
51'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Офсайд
50'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Бёрнли
49'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
46'
Тактическая замена. Гиббс Киран уходит с поля и его заменяет Филлипс Мэтт
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
47'
Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.
46'
Удар от ворот произведет Бёрнли
46'
ШАНС! Родригес Джей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
45'
Головой пробил Рондон Саломон, но голкипер отбил его в поле!
45'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Уорд Стивен из команды Бёрнли играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
Офсайд
42'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
42'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
40'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
39'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
39'
Брант Крис выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
38'
ШАНС! Вуд Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Игроки ФК "Бёрнли" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
37'
Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Угловой
35'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой справа.
34'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Ми Бен
33'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
33'
Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
33'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
32'
Доусон Крэйг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли подал угловой справа.
31'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
27'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
27'
Н'Куду Жорж-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
27'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
27'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
27'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
25'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Якоб Клаудио атаковал сзади соперника. Это Уорд Стивен заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Барнс Эшли забил потрясным ударом ножницами!
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный кросс...
22'
Фантастический гол, где все сам сделал Барнс Эшли!
22'
Леннон Аарон сделал результативную передачу.
21'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Брант Крис из команды Вест Бромвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ми Бен пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
17'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Ньом Аллан атаковал сзади соперника. Это Н'Куду Жорж-Кевин заработал своей команде штрафной
16'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
14'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли делает неудачный навес.
Фол, нарушение
14'
Якоб Клаудио из команды Вест Бромвич опасно и грубо сыграл. Корк Джек пострадал.
14'
Удар от ворот произведет Бёрнли
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
12'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Рондон Саломон нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
9'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
9'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
9'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
8'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
7'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Опасность предотвращена - Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
5'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
4'
Н'Куду Жорж-Кевин не смог попасть в створ ударом издали
3'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Ливермо Джейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли направляет мяч в штрафную площадку, но Фостер Бен выбегает и ловит мяч
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:2 Бёрнли
Вест Бромвич
33.7% (58)
Ничья:
40.1% (69)
Бёрнли
26.2% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (60)
Вест Бромвич:
16.9% (29)
Бёрнли:
14% (24)
Вест Бромвич:
13.4% (23)
Бёрнли:
10.5% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация