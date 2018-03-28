Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.05.2016 Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.11.2015 Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига
- 01.03.2015 Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги
- 01.01.2015 Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига
- 03.12.2014 Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.03.2014 Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.09.2013 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 08.05.2013 Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.10.2012 Тоттенхэм 2:4 Челси Премьер-лига
- 15.04.2012 Тоттенхэм 1:5 Челси Кубок
- 24.03.2012 Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 23.12.2011 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 30.04.2011 Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 12.12.2010 Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
- 17.04.2010 Тоттенхэм 2:1 Челси Премьер-лига
- 20.09.2009 Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|85 - 20
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|73 - 34
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|59 - 25
|61
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 27
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|55 - 41
|48
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|37 - 50
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 55
|36
|11.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|37 - 49
|36
|12.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 52
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 48
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 58
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|24 - 49
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Челси
54.8% (40)
Ничья:
30.1% (22)
Тоттенхэм
15.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
43.8% (32)
1:1 Ничья:
19.2% (14)
1:2 Тоттенхэм:
11% (8)
1:0 Челси:
8.2% (6)
2:2 Ничья:
5.5% (4)
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