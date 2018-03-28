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Стадион:
Челси
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Челси
54.8% (40)
Ничья:
30.1% (22)
Тоттенхэм
15.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
43.8% (32)
Ничья:
19.2% (14)
Тоттенхэм:
11% (8)
Челси:
8.2% (6)
Ничья:
5.5% (4)
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