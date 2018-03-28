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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Суонси
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед
95.8% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Суонси
2.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
58.3% (42)
Манчестер Юнайтед:
13.9% (10)
Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
Манчестер Юнайтед:
6.9% (5)
Манчестер Юнайтед:
2.8% (2)
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