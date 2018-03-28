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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Суонси (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Суонси: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси Премьер-лига
- 06.11.2016 Суонси 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 02.01.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Суонси Премьер-лига
- 30.08.2015 Суонси 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.02.2015 Суонси 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.08.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Суонси Премьер-лига
- 11.01.2014 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси Премьер-лига
- 05.01.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Суонси Кубок
- 17.08.2013 Суонси 1:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.05.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Суонси Премьер-лига
- 23.12.2012 Суонси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.05.2012 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси Премьер-лига
- 19.11.2011 Суонси 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|85 - 20
|81
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|73 - 34
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|59 - 25
|61
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 27
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|55 - 41
|48
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|37 - 50
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 55
|36
|11.
|Борнмут
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|37 - 49
|36
|12.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 52
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 48
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|29 - 58
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|24 - 49
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - СуонсиДо начала игры осталось 1 день 19 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед
95.8% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Суонси
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
58.3% (42)
2:1 Манчестер Юнайтед:
13.9% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед:
9.7% (7)
3:0 Манчестер Юнайтед:
6.9% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед:
2.8% (2)
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