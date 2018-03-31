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Стадион: Зрители: 20393
Уотфорд
2:2
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
13' Гол
Кико Фемения
42' Желтая карточка
Холебас Хосе
1:1
43' Пенальти
Кинг Джошуа
2:1
49' Гол
Перейра Роберто
56' Желтая карточка
Прёдль Себастьян
78' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
90' Желтая карточка
Окака Стефано
2:2
90' Гол
Дефо Джермейн
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 20393 болельщиков
94'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд пасует в штрафную, но Бегович Асмир выходит и ловит мяч.
93'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Аке Натан сделал результативную передачу.

Описание гола
92'
Г О О О О Л - Дефо Джермейн изменил счет на табло!
92'
Аке Натан из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
Желтая карточка
91'
Рефери не любит споров - именно за это Окака Стефано сейчас получил желтую
Фол, нарушение
91'
Окака Стефано наказан за толчок Кук Стив
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Хорошую попытку сделал Сурман Эндрю. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Дини Трой пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
89'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
89'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
89'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Окака Стефано коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
88'
Окака Стефано из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Кук Стив пострадал.
Фол, нарушение
87'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
86'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Капу Этьен из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
84'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
83'
Игрок команды Борнмут выносит мяч
83'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
83'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
82'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
82'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Сурман Эндрю
81'
Тактическая замена. Кико Фемения уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
81'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Игрок команды Уотфорд выносит мяч
79'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
78'
Удар от ворот произведет Уотфорд
78'
Шанс! Дефо Джермейн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
77'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
77'
Кук Льюис из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Удар от ворот произведет Борнмут
Желтая карточка
75'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Удар от ворот произведет Борнмут
72'
Игрок команды Уотфорд выносит мяч
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
72'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
71'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
71'
Перейра Роберто из команды Уотфорд в офсайде
Офсайд
71'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
Фол, нарушение
70'
Аке Натан наказан за толчок Янмат Дарил
70'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
68'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
64'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Каткарт Крейг
63'
Айб Джордон пробует нанести удар издали, но Карнезис Орестис держит все под контролем
61'
Кинг Джошуа из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
59'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
59'
Капу Этьен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
58'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
Фол, нарушение
58'
Дюкур Абдулайе коснулся мяча рукой.
58'
Холебас Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
58'
Айб Джордон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Кук Льюис из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Дини Трой пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Желтая карточка
56'
Прёдль Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
56'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уилсон Каллум не пострадал и надо продолжать игру!
56'
Янмат Дарил из команды Уотфорд пасует в штрафную, но Бегович Асмир выходит и ловит мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
55'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Игрок команды Борнмут выносит мяч
52'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
52'
Кук Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Айб Джордон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Прёдль Себастьян из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОЛ! - Перейра Роберто из команды Уотфорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
48'
Удар от ворот произведет Борнмут
48'
Капу Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Кико Фемения нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
48'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
47'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Станислас Жуниор получил травму и заменен. Пью Марк выходит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Станислас Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Прёдль Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
45'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Игрок команды Борнмут выносит мяч
Угловой
44'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
44'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Холебас Хосе играет рукой в штрафной! Холебас Хосе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Станислас Жуниор, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
42'
Перейра Роберто наказан за толчок Фрейзер Райан
41'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дини Трой мяча так и не получил
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
40'
Янмат Дарил пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
40'
Отличные скиллы показывает Янмат Дарил, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
39'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Кук Стив из команды Борнмут нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
39'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой справа.
38'
Айб Джордон мяч отрикошетил от ворот
38'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
38'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Удар от ворот произведет Уотфорд
35'
Отличный пас сделал Айб Джордон из команды Борнмут. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Хьюз Уилл нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Перейра Роберто из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
31'
Холебас Хосе пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
30'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Станислас Жуниор из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок команды Борнмут плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
Угловой
28'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
27'
Дюкур Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
27'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
Кук Льюис не смог попасть в створ ударом издали
24'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Борнмут
24'
ШАНС! Хьюз Уилл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Дини Трой из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
23'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
22'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
22'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
20'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
20'
Кинг Джошуа мяч отрикошетил от ворот
20'
ШАНС! Кинг Джошуа вышел один-на-один с голкипером...
19'
Мариаппа Эдриан ошибается в защите.
18'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Аке Натан из команды Борнмут в офсайде
17'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
17'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Дини Трой из команды Уотфорд в офсайде
16'
Янмат Дарил выбил мяч подальше от ворот.
15'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
13'
Холебас Хосе сделал результативную передачу.
13'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Кико Фемения классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
8'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
7'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Станислас Жуниор нанес удар издали, а Карнезис Орестис отбил его обратно в игру!
6'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Удар от ворот произведет Уотфорд
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Аке Натан и попал в каркас ворот!
4'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
Фол, нарушение
2'
Перейра Роберто наказан за толчок Фрейзер Райан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 2:2 Борнмут
Уотфорд
61% (105)
Ничья:
32.6% (56)
Борнмут
6.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
32.6% (56)
Ничья:
26.2% (45)
Уотфорд:
22.7% (39)
Борнмут:
4.7% (8)
Уотфорд:
4.7% (8)
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