Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20393
1:0
13' ГолКико Фемения
42' Желтая карточкаХолебас Хосе
1:1
43' ПенальтиКинг Джошуа
2:1
49' ГолПерейра Роберто
56' Желтая карточкаПрёдль Себастьян
78' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
90' Желтая карточкаОкака Стефано
2:2
90' ГолДефо Джермейн
Новости после матча
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 20393 болельщиков
94'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд пасует в штрафную, но Бегович Асмир выходит и ловит мяч.
93'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Аке Натан сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Дефо Джермейн изменил счет на табло!
91'
Рефери не любит споров - именно за это Окака Стефано сейчас получил желтую
91'
Окака Стефано наказан за толчок Кук Стив
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Хорошую попытку сделал Сурман Эндрю. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Дини Трой пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
89'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
89'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
89'
88'
88'
Окака Стефано коснулся мяча рукой.
88'
Окака Стефано из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Кук Стив пострадал.
87'
Кинг Джошуа из команды Борнмут играет слишком грубо. Перейра Роберто оказался на газоне.
86'
86'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Капу Этьен из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гослинг Дэн оказался на газоне.
85'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
84'
84'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
83'
83'
83'
83'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
82'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
82'
81'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Сурман Эндрю
81'
Тактическая замена. Кико Фемения уходит с поля и его заменяет Ришарлисон
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Игрок команды Уотфорд выносит мяч
79'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
78'
78'
Шанс! Дефо Джермейн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
77'
77'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
77'
76'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
72'
Игрок команды Уотфорд выносит мяч
72'
72'
72'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
71'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Перейра Роберто из команды Уотфорд в офсайде
71'
Кико Фемения из команды Уотфорд в офсайде
70'
Аке Натан наказан за толчок Янмат Дарил
70'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
68'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Дефо Джермейн
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
64'
64'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Каткарт Крейг
63'
Айб Джордон пробует нанести удар издали, но Карнезис Орестис держит все под контролем
61'
Кинг Джошуа из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
Капу Этьен выбил мяч подальше от ворот.
58'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
58'
Дюкур Абдулайе коснулся мяча рукой.
58'
Холебас Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
58'
Айб Джордон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
56'
Прёдль Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Уилсон Каллум не пострадал и надо продолжать игру!
56'
Янмат Дарил из команды Уотфорд пасует в штрафную, но Бегович Асмир выходит и ловит мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
52'
Кук Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Айб Джордон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Прёдль Себастьян из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
49'
ГОЛ! - Перейра Роберто из команды Уотфорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
48'
48'
Капу Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Кико Фемения нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
47'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Станислас Жуниор получил травму и заменен. Пью Марк выходит на поле.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Станислас Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Безумный фол. Прёдль Себастьян грубо играет против соперника. Пострадал Кинг Джошуа
45'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
44'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
42'
Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Холебас Хосе играет рукой в штрафной! Холебас Хосе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Станислас Жуниор, и мяч снова в игре
42'
Перейра Роберто наказан за толчок Фрейзер Райан
41'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дини Трой мяча так и не получил
41'
Судья сигнализирует, что Холебас Хосе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
40'
Янмат Дарил пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
40'
Отличные скиллы показывает Янмат Дарил, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой справа.
38'
Айб Джордон мяч отрикошетил от ворот
38'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
38'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
35'
Отличный пас сделал Айб Джордон из команды Борнмут. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Хьюз Уилл нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Перейра Роберто из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
31'
Холебас Хосе пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
30'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Судья сигнализирует, что Станислас Жуниор из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок команды Борнмут плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.
28'
27'
Дюкур Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
25'
Кук Льюис не смог попасть в створ ударом издали
24'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
24'
24'
ШАНС! Хьюз Уилл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
22'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
20'
Кинг Джошуа мяч отрикошетил от ворот
20'
ШАНС! Кинг Джошуа вышел один-на-один с голкипером...
19'
Мариаппа Эдриан ошибается в защите.
18'
17'
Станислас Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Айб Джордон
17'
17'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Янмат Дарил выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Перейра Роберто из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
13'
Холебас Хосе сделал результативную передачу.
13'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Г О О О О Л - Кико Фемения классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
9'
Дини Трой нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
7'
Станислас Жуниор нанес удар издали, а Карнезис Орестис отбил его обратно в игру!
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Аке Натан и попал в каркас ворот!
4'
Станислас Жуниор из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
2'
Перейра Роберто наказан за толчок Фрейзер Райан
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 2:2 Борнмут
Уотфорд
61% (105)
Ничья:
32.6% (56)
Борнмут
6.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уотфорд:
32.6% (56)
1:1 Ничья:
26.2% (45)
1:0 Уотфорд:
22.7% (39)
1:2 Борнмут:
4.7% (8)
2:0 Уотфорд:
4.7% (8)
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