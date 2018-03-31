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Стадион:
Витесс
0:1
Второй тайм: 68'
Рода
0'
0:1
24' Гол
Шахин Дани
68'
Второй тайм
67'
Удар от ворот произведет Витесс
66'
Ванстеенкисте Яннес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Оассар Адиль
66'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Афдияй Донис из команды Рода подал угловой слева.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Ognjen Gnjatic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Матавж Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
64'
Хороший удар издали нанес Нденге Тсии-Виллиам, но отличный сейв сделал Хаувен Йерун. Угловой.
63'
Густафссон Симон из команды Рода увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
63'
Игрок команды Витесс выносит мяч
63'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
62'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Кашия Гурам наказан за толчок Кум Кристиан
61'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
60'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
60'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Густафссон Симон нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
59'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
58'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Файе Лассана наказан за толчок Росхёвел Микхал
57'
Тактическая замена. Кастаньос Люк уходит с поля и его заменяет Матавж Тим
56'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
55'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Рода
54'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
54'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Ванстеенкисте Яннес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
53'
Афдияй Донис нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
52'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Витесс
52'
Густафссон Симон из команды Рода нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
51'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Рода
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
50'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Бангор Патрик оказался на газоне.
49'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Брюнс Томас из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кастаньос Люк мяча так и не получил
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игрок команды Рода выносит мяч
45'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
44'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
44'
Маунт Мэйсон из команды Витесс нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
44'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Ognjen Gnjatic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
41'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
41'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Рода
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
37'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
35'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
34'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Афдияй Донис из команды Рода играет слишком грубо. Беренс Рой оказался на газоне.
33'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
32'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Кастаньос Люк
Офсайд
30'
Кастаньос Люк из команды Витесс в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Кашия Гурам из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Караваев Вячеслав из команды Витесс.
29'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
29'
Сереро Тулани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Кашия Гурам из команды Витесс играет слишком грубо. Ванстеенкисте Яннес оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Кастаньос Люк наказан за толчок Оассар Адиль
26'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Ванстеенкисте Яннес сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахин Дани из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
24'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Витесс
22'
Фор Наварон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
21'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Витесс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
19'
Удар от ворот произведет Рода
18'
ШАНС! Караваев Вячеслав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает пас партнеру.
18'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Оассар Адиль из команды Рода толкнул локтем оппонента. Это Кастаньос Люк заработал фол
18'
Кашия Гурам нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
18'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
17'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
Фол, нарушение
15'
Файе Лассана наказан за толчок Росхёвел Микхал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
13'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Рода
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Рода
9'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
9'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
8'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
6'
Кастаньос Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
6'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
5'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
5'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Линссен Брайн пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
5'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
4'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Афдияй Донис из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Густафссон Симон мяча так и не получил
3'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
2'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
2'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает пас партнеру.
Офсайд
1'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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