Стадион: Гелредом
0:1
24' ГолШахин Дани
Второй тайм
67'
66'
Ванстеенкисте Яннес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Оассар Адиль
66'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Афдияй Донис из команды Рода подал угловой слева.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ognjen Gnjatic на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Матавж Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Хороший удар издали нанес Нденге Тсии-Виллиам, но отличный сейв сделал Хаувен Йерун. Угловой.
63'
Густафссон Симон из команды Рода увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
63'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
63'
Игрок команды Витесс выносит мяч
63'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
62'
62'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
61'
Кашия Гурам наказан за толчок Кум Кристиан
61'
61'
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
60'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
60'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Густафссон Симон нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
59'
59'
Кум Кристиан из команды Рода в офсайде
58'
Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Файе Лассана наказан за толчок Росхёвел Микхал
57'
Тактическая замена. Кастаньос Люк уходит с поля и его заменяет Матавж Тим
56'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
55'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Ванстеенкисте Яннес выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
54'
54'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
54'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Ванстеенкисте Яннес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
53'
Афдияй Донис нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
52'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Густафссон Симон из команды Рода нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
51'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает пас партнеру.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Бангор Патрик оказался на газоне.
49'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Брюнс Томас из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кастаньос Люк мяча так и не получил
48'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игрок команды Рода выносит мяч
45'
45'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
44'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
44'
Маунт Мэйсон из команды Витесс нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
44'
44'
43'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Ognjen Gnjatic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Караваев Вячеслав из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
38'
38'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
37'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
37'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
35'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
34'
33'
Афдияй Донис из команды Рода играет слишком грубо. Беренс Рой оказался на газоне.
33'
Хорошую попытку сделал Афдияй Донис. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
32'
Густафссон Симон из команды Рода сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Кастаньос Люк
30'
Кастаньос Люк из команды Витесс в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Кашия Гурам из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Караваев Вячеслав из команды Витесс.
29'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
29'
Сереро Тулани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Афдияй Донис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Кашия Гурам из команды Витесс играет слишком грубо. Ванстеенкисте Яннес оказался на газоне.
28'
27'
Кастаньос Люк наказан за толчок Оассар Адиль
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Ванстеенкисте Яннес сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шахин Дани из клуба "Рода" отправил мяч головой в ворота.
24'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
Фор Наварон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
21'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
19'
18'
ШАНС! Караваев Вячеслав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает пас партнеру.
18'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
18'
Оассар Адиль из команды Рода толкнул локтем оппонента. Это Кастаньос Люк заработал фол
18'
Кашия Гурам нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
18'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
17'
17'
17'
17'
17'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Файе Лассана наказан за толчок Росхёвел Микхал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
13'
12'
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
9'
9'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
9'
8'
8'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
8'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
6'
Кастаньос Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
5'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Линссен Брайн пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
5'
Линссен Брайн из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
Афдияй Донис из команды Рода сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Густафссон Симон мяча так и не получил
3'
3'
3'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
2'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
2'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает пас партнеру.
1'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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