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Стадион:
ПЕК Зволле
2:0
Второй тайм: 67'
Спарта Роттердам
0'
1:0
2' Гол
Мохтар Юнес
28' Желтая карточка
Kenneth Dougal
61' Желтая карточка
Мюрен Роберт
62' Желтая карточка
Аханнах Софьян
2:0
64' Гол
Пажишек Пётр
67'
Второй тайм
Офсайд
66'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Thomas Verhaar
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
64'
ГОООООЛ - Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле забивает из-за штрафной площади
64'
Хут Янник ошибается в защите.
64'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
После штрафного удара,который нанес Намли Юнес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
62'
Аханнах Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
Желтая карточка
61'
Мюрен Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Мюрен Роберт наказан за толчок Пажишек Пётр
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
Угловой
60'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
59'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Thomas Verhaar, обводя своих соперников
59'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Julian Chabot из команды Спарта Роттердам.
58'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
57'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
57'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Пажишек Пётр нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
56'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
56'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
56'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
54'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Крамер Михил нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
53'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ван Полен Брам наказан за толчок Крамер Михил
52'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
52'
Отличный пас сделал Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
51'
Ван Полен Брам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
50'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам направляет мяч в штрафную площадку, но Бур Дьедерик выбегает и ловит мяч
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
48'
Опасность! Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Пажишек Пётр мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
47'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сануси Райан бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Thomas Verhaar
44'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Мохтар Юнес нанес удар издали, а Хут Янник отбил его обратно в игру!
43'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
43'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
43'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
41'
Марселлис Дирк не смог попасть в створ ударом издали
41'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
39'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
37'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
36'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
36'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Мюрен Роберт наказан за толчок Деккер Рик
33'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
33'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
31'
Thomas Verhaar нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Мюрен Роберт, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
30'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Пажишек Пётр оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Мохтар Юнес коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
28'
Kenneth Dougal сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Kenneth Dougal грубо играет против соперника. Пострадал Томас Райян
28'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
28'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Thomas Verhaar нанес удар издали, а Бур Дьедерик отбил его обратно в игру!
28'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
25'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Отличные скиллы показывает Аханнах Софьян, обводя своих соперников
Офсайд
23'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
22'
Отличный пас сделал Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
21'
Аханнах Софьян не смог попасть в створ ударом издали
20'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
20'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
19'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
Угловой
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
14'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
11'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
11'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
11'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
10'
Шанс! Крамер Михил из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
10'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
9'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
8'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Томас Райян
6'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
6'
Отличный пас сделал Намли Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
4'
Должен был быть гол! Пажишек Пётр имел отличный шанс, но Хут Янник не дал голу состоятся!
4'
Отличные скиллы показывает Пажишек Пётр, обводя своих соперников
4'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
2'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мохтар Юнес из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
1'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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