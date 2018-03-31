Стадион: МАК3ПАРК
2:0
Второй тайм: 67'
1:0
2' ГолМохтар Юнес
28' Желтая карточкаKenneth Dougal
61' Желтая карточкаМюрен Роберт
62' Желтая карточкаАханнах Софьян
2:0
64' ГолПажишек Пётр
Второй тайм
66'
66'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Thomas Verhaar
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
ГОООООЛ - Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле забивает из-за штрафной площади
64'
Хут Янник ошибается в защите.
64'
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
После штрафного удара,который нанес Намли Юнес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Аханнах Софьян получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
61'
Мюрен Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Мюрен Роберт наказан за толчок Пажишек Пётр
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
60'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
60'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
59'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Thomas Verhaar, обводя своих соперников
59'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Julian Chabot из команды Спарта Роттердам.
58'
Томас Райян нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
57'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
57'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Пажишек Пётр нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
56'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
54'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Крамер Михил нанес удар головой, но Бур Дьедерик спокойно отбил мяч.
53'
Thomas Verhaar навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Ван Полен Брам наказан за толчок Крамер Михил
52'
52'
Отличный пас сделал Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
51'
Ван Полен Брам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
50'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам направляет мяч в штрафную площадку, но Бур Дьедерик выбегает и ловит мяч
48'
48'
Опасность! Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Пажишек Пётр мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
48'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
47'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
46'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сануси Райан бьет со штрафного в створ, но Бур Дьедерик держит все под контролем
45'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Thomas Verhaar
44'
44'
О, нет. Из многообещающей позиции Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Мохтар Юнес нанес удар издали, а Хут Янник отбил его обратно в игру!
43'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
43'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
43'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Марселлис Дирк не смог попасть в створ ударом издали
41'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
39'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Мюрен Роберт наказан за толчок Деккер Рик
33'
33'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Thomas Verhaar нанес удар чуть мимо. Близко!
31'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
31'
Отличные скиллы показывает Мюрен Роберт, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Пажишек Пётр оказался на газоне.
29'
Мохтар Юнес коснулся мяча рукой.
28'
Kenneth Dougal сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
28'
Безумный фол. Kenneth Dougal грубо играет против соперника. Пострадал Томас Райян
28'
28'
Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Thomas Verhaar нанес удар издали, а Бур Дьедерик отбил его обратно в игру!
28'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
25'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Отличные скиллы показывает Аханнах Софьян, обводя своих соперников
23'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле в офсайде
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Отличный пас сделал Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
21'
Аханнах Софьян не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
19'
19'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
14'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
11'
11'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
11'
Sepp van den Berg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
10'
Шанс! Крамер Михил из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
10'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
9'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
8'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
7'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Томас Райян
6'
6'
Отличный пас сделал Намли Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
5'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Должен был быть гол! Пажишек Пётр имел отличный шанс, но Хут Янник не дал голу состоятся!
4'
Отличные скиллы показывает Пажишек Пётр, обводя своих соперников
4'
4'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мохтар Юнес из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
1'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
1'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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