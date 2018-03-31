  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
ПСВ
0:0
Первый тайм: 8'
НАК Бреда
0' 8'
Первый тайм
8'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Умар Садик из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
6'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
Офсайд
5'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
4'
Опасность предотвращена - Шваб Даниэль из команды ПСВ вступил в отбор удачно
4'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация