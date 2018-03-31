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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Филипс
Состав команд
11
Лосано
Ирвин
22
Мари
Пабло
69
Тасенде
Хосе
10
Влут
Рай
97
Умар
Садик
ПСВ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Зут Йерун Вратарь
- 4 Ариас Сантьяго Защитник
- 5 Шваб Даниэль Защитник
- 2 Исима-Мирен Николя Защитник
- 20 Бренет Джошуа Защитник
- 10 Ван Гинкел Марко Полузащитник
- 8 Хендрикс Йоррит Полузащитник
- 23 Рамселар Барт Полузащитник
- 11 Лосано Ирвин Нападающий
- 9 Де Йонг Люк Нападающий
- 17 Бергвейн Стевен Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Ван Осх Яник Вратарь
- 13 Ром Элой Вратарь
- 32 Паал Кеннет Защитник
- 50 Armando Obispo Защитник
- 16 Риго Данте Полузащитник
- 18 Росарио Пабло Полузащитник
- 3 Люккассен Деррик Полузащитник
- 52 Cody Gapko Нападающий
- 7 Перейро Гастон Нападающий
- 35 Мален Дониэлл Нападающий
- 14 Ламмерс Сэм Нападающий
- 47 Жуниор Мауро
- Главный тренер: Коку Филлип
НАК Бреда 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Бертрамс Найджел Вратарь
- 35 Хорсфилд Джеймс Защитник
- 5 Метс Кароль Защитник
- 22 Мари Пабло Защитник
- 69 Тасенде Хосе Защитник
- 6 Arno Verschueren Полузащитник
- 19 Гарсия Мануэль II Полузащитник
- 9 Эмброуз Тьерри Полузащитник
- 10 Влут Рай Полузащитник
- 8 Эль-Алуши Мунир Полузащитник
- 97 Умар Садик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Биригитти Марк Вратарь
- 18 Bart Meijers Защитник
- 3 Кох Менно Защитник
- 30 Нийхолт Джанлука Полузащитник
- 16 Хамхаутс Робби Полузащитник
- 34 Daan Klomp
- 17 Bodi Brusselers
- 11 Paolo Fernandes
- 26 Karol Niemczycki
- 32 Bradley Vliet
- Главный тренер: Rob Penders
- Травмы и дисквалификации
- Olivier Rommens Травмирован
- Корте Джованни Травмирован
- Агйепонг Томас Травмирован
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 17.03.2018 ПСВ 3:0 ВВВ-Венло Э
- 10.03.2018 Виллем II 5:0 ПСВ Э
- 03.03.2018 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 25.02.2018 Фейеноорд 1:3 ПСВ Э
- 17.02.2018 ПСВ 2:2 Херенвен Э
- 10.02.2018 Спарта Роттердам 1:2 ПСВ Э
- 07.02.2018 ПСВ 1:0 Эксельсиор Э
- 03.02.2018 ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Э
- 31.01.2018 Фейеноорд 2:0 ПСВ К
- 27.01.2018 Твенте 0:2 ПСВ Э
- 21.01.2018 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 13.01.2018 ПСВ 1:1 Флуминенсе ТМК
- 11.01.2018 Коринтианс 1:1 ПСВ ТМК
- 23.12.2017 ПСВ 2:1 Витесс Э
- 20.12.2017 ПСВ 4:1 ВВВ-Венло К
- 16.12.2017 ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 13.12.2017 Гронинген 3:3 ПСВ Э
- 10.12.2017 Аякс 3:0 ПСВ Э
- 03.12.2017 ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Э
- 26.11.2017 Эксельсиор 1:2 ПСВ Э
НАК Бреда (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.03.2018 НАК Бреда 0:1 Рода Э
- 10.03.2018 АДО Ден Хааг 0:2 НАК Бреда Э
- 03.03.2018 НАК Бреда 2:1 Фейеноорд Э
- 23.02.2018 Гронинген 1:1 НАК Бреда Э
- 17.02.2018 НАК Бреда 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 11.02.2018 Эксельсиор 0:0 НАК Бреда Э
- 07.02.2018 НАК Бреда 6:1 Хераклес Э
- 04.02.2018 Аякс 3:1 НАК Бреда Э
- 27.01.2018 НАК Бреда 0:1 ВВВ-Венло Э
- 20.01.2018 ПЕК Зволле 1:0 НАК Бреда Э
- 23.12.2017 НАК Бреда 3:1 Утрехт Э
- 16.12.2017 Херенвен 1:0 НАК Бреда Э
- 12.12.2017 НАК Бреда 1:2 Твенте Э
- 08.12.2017 Виллем II 1:1 НАК Бреда Э
- 03.12.2017 НАК Бреда 3:1 Эксельсиор Э
- 25.11.2017 Хераклес 2:1 НАК Бреда Э
- 18.11.2017 НАК Бреда 0:8 Аякс Э
- 04.11.2017 ВВВ-Венло 0:0 НАК Бреда Э
- 29.10.2017 Утрехт 2:2 НАК Бреда Э
- 21.10.2017 НАК Бреда 0:2 ПЕК Зволле Э
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
НАК Бреда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
- 20.08.2017 НАК Бреда 1:4 ПСВ Эредивизие
- 03.02.2015 НАК Бреда 0:2 ПСВ Эредивизие
- 16.08.2014 ПСВ 6:1 НАК Бреда Эредивизие
- 03.05.2014 ПСВ 2:0 НАК Бреда Эредивизие
- 10.11.2013 НАК Бреда 2:1 ПСВ Эредивизие
- 22.12.2012 НАК Бреда 1:6 ПСВ Эредивизие
- 07.10.2012 ПСВ 4:0 НАК Бреда Эредивизие
- 11.03.2012 НАК Бреда 3:1 ПСВ Эредивизие
- 10.12.2011 ПСВ 1:0 НАК Бреда Эредивизие
- 20.02.2011 ПСВ 4:1 НАК Бреда Эредивизие
- 26.11.2010 НАК Бреда 4:2 ПСВ Эредивизие
- 06.03.2010 НАК Бреда 2:1 ПСВ Эредивизие
- 23.08.2009 ПСВ 3:1 НАК Бреда Эредивизие
- 24.01.2009 ПСВ 2:2 НАК Бреда Премьер-лига
- 18.10.2008 НАК Бреда 2:1 ПСВ Премьер-лига
- 30.12.2007 ПСВ 2:0 НАК Бреда Премьер-лига
ПСВ
НАК Бреда
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|29
|23
|3
|3
|71 - 31
|72
|2.
|Аякс
|28
|20
|4
|4
|77 - 27
|64
|3.
|АЗ Алкмаар
|28
|18
|5
|5
|54 - 29
|59
|4.
|Фейеноорд
|28
|14
|6
|8
|54 - 33
|48
|5.
|Утрехт
|28
|13
|9
|6
|48 - 41
|48
|6.
|ПЕК Зволле
|1:0
|29
|12
|7
|10
|38 - 41
|43
|7.
|Витесс
|0:1
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|АДО Ден Хааг
|28
|11
|6
|11
|34 - 39
|39
|9.
|Хераклес
|28
|10
|7
|11
|40 - 52
|37
|10.
|Херенвен
|28
|9
|9
|10
|39 - 45
|36
|11.
|Эксельсиор
|28
|10
|5
|13
|35 - 41
|35
|12.
|ВВВ-Венло
|28
|7
|12
|9
|31 - 40
|33
|13.
|Гронинген
|28
|6
|11
|11
|41 - 45
|29
|14.
|НАК Бреда
|0:0
|29
|7
|7
|15
|33 - 47
|28
|15.
|Виллем II
|28
|7
|6
|15
|40 - 51
|27
|16.
|Рода
|1:0
|29
|6
|5
|18
|28 - 59
|23
|17.
|Спарта Роттердам
|0:1
|29
|5
|6
|18
|26 - 56
|21
|18.
|Твенте
|28
|4
|7
|17
|32 - 52
|19
Первый тайм
8'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Умар Садик из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
6'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
6'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
5'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
4'
Опасность предотвращена - Шваб Даниэль из команды ПСВ вступил в отбор удачно
4'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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