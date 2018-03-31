Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 13115
0:3
Конец матча
0:1
18' ГолВегхорст Ваут
0:2
30' ГолИдрисси Уссама
41' Желтая карточкаИммерс Лекс
0:3
43' ГолДжаханбакш Алиреза
77' Желтая карточкаСвенссон Юнас
84' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Вайндал Оуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
Влаар Рон ошибается в защите.
91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
91'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Лоренцен Мелвин из штрафной площади.
90'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
90'
89'
89'
Отличные скиллы показывает Thijmen Goppel, обводя своих соперников
89'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
88'
Хорошую попытку сделал Баккер Данни. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Серж Канон нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
87'
87'
87'
87'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
87'
86'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
86'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
85'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
84'
84'
Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
84'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
83'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
82'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
82'
Иммерс Лекс нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
80'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
79'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
79'
78'
Teun Koopmeiners предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
78'
77'
Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
77'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
76'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
74'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
73'
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
72'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
ШАНС! Йонсен Бьорн вышел один-на-один с голкипером...
72'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
71'
71'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
71'
70'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
67'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
67'
67'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
66'
66'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 13115 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
64'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
64'
64'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
63'
Иммерс Лекс нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
63'
62'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серж Канон
61'
61'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
57'
57'
Судья сигнализирует, что Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
55'
55'
55'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
54'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
52'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
51'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
50'
50'
Эбюэхи Тайронн получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Teun Koopmeiners сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
43'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
43'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
42'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
41'
41'
Иммерс Лекс получил желтую карточку от судьи
41'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
40'
40'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Эбюэхи Тайронн оказался на газоне.
39'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Джаханбакш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
36'
36'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
34'
34'
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
30'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
30'
30'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
29'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
29'
29'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
28'
Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн, обводя своих соперников
27'
27'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
27'
27'
Как он промахнулся? Тил Гуус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
24'
Шанс! Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
24'
24'
Цвинкелс Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
20'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
18'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!
18'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
18'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
17'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
14'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг в офсайде
13'
13'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
13'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
10'
ШАНС! Мидтше Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мидтше Фредрик и Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
9'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
6'
6'
Thijmen Goppel не смог попасть в створ ударом издали
6'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
4'
4'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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