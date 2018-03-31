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Стадион: Зрители: 13115
АДО Ден Хааг
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
18' Гол
Вегхорст Ваут
0:2
30' Гол
Идрисси Уссама
41' Желтая карточка
Иммерс Лекс
0:3
43' Гол
Джаханбакш Алиреза
77' Желтая карточка
Свенссон Юнас
84' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Вайндал Оуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
92'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
91'
Влаар Рон ошибается в защите.

91'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
91'
Teun Koopmeiners не смог попасть в створ ударом издали
91'
Бизот Марко отбил мяч на угловой после удара Лоренцен Мелвин из штрафной площади.
Угловой
90'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
90'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
89'
Отличные скиллы показывает Thijmen Goppel, обводя своих соперников
89'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас
88'
Хорошую попытку сделал Баккер Данни. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Серж Канон нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
87'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
87'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
87'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
86'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
84'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
84'
Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
Офсайд
82'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
82'
Иммерс Лекс нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
79'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
79'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
78'
Teun Koopmeiners предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
78'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
78'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Свенссон Юнас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
76'
Тактическая замена. Мидтше Фредрик уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
75'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
74'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
73'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
72'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
ШАНС! Йонсен Бьорн вышел один-на-один с голкипером...
72'
Баккер Данни выбил мяч подальше от ворот.
71'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
71'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
70'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
67'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
67'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
66'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
66'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 13115 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Ван Оверем Йорис
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
64'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
63'
Иммерс Лекс нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
63'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серж Канон
61'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
59'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
57'
Nick Kuipers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
Угловой
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Угловой
55'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
52'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Отличные скиллы показывает Хой Элсон, обводя своих соперников
Офсайд
51'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
50'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Эбюэхи Тайронн получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Эбюэхи Тайронн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
46'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Свенссон Юнас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Teun Koopmeiners сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
43'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
43'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
42'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
42'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
41'
Иммерс Лекс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Мидтше Фредрик пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Эбюэхи Тайронн оказался на газоне.
39'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Джаханбакш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
36'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
36'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
Nick Kuipers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
34'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар переиграл вратаря дальним ударом!
30'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
29'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Бизот Марко спокойно отбил мяч.
29'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
29'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
28'
Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн, обводя своих соперников
27'
Nick Kuipers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
Как он промахнулся? Тил Гуус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
25'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
25'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
24'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
24'
Шанс! Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
24'
Цвинкелс Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
20'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
18'
Джаханбакш Алиреза сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!
18'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
18'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Офсайд
14'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг в офсайде
13'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
13'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
10'
ШАНС! Мидтше Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мидтше Фредрик и Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
9'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
6'
Thijmen Goppel не смог попасть в створ ударом издали
6'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
5'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Отличные скиллы показывает Идрисси Уссама, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
4'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
4'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
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Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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