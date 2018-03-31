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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13660
Виллем II
3:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
19' Гол
Керк Гирано
0:2
31' Гол
Ван де Стрек Сандер
1:2
39' Гол
Хайе Том
2:2
45' Гол
Konstantinos Tsimikas
3:2
50' Гол
Фран Соль
61' Желтая карточка
Штридер Рико
73' Желтая карточка
Янссен Виллем
78' Красная карточка
Хееркенс Фреек
90' Желтая карточка
Эмануэльсон Урби
90'+7
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13660 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Угловой
96'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
95'
Эль-Ханкури Мохамед мяч отрикошетил от ворот
95'
ШАНС! Эль-Ханкури Мохамед вышел один-на-один с голкипером...

95'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
95'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Дессерс Сириль из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
94'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
94'
Ринстра Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
94'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Эмануэльсон Урби сейчас получил желтую
Фол, нарушение
92'
Судья свистит. Эмануэльсон Урби атаковал сзади соперника. Это Чиривелла Педро заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
91'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Удар от ворот произведет Утрехт
90'
Огбече Бартоломью нанес удар, но промахнулся очень сильно.
90'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
90'
Кру Йорди из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
90'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
89'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
89'
Кру Йорди из команды Виллем II в офсайде
88'
Удар от ворот произведет Виллем II
88'
Шанс! Дессерс Сириль из команды Утрехт пробил головой, но мимо
88'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Хайе Том получил травму и заменен. Огбече Бартоломью выходит на поле.
Травма, повреждение
87'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Думич Дарио
85'
Удар от ворот произведет Виллем II
85'
Как он промахнулся? Гёртлер Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Лабьяд Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
84'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Виллем II
83'
Лабьяд Закария нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Ван дер Линден Йоп
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Эмануэльсон Урби пробил со штрафного прямо в стенку
78'
УДАЛЕНИЕ! - Хееркенс Фреек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
78'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II играет слишком грубо. Дессерс Сириль оказался на газоне.
78'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
76'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
75'
Лифтинк Эльмо возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
74'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Янссен Виллем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Лифтинк Эльмо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Лифтинк Эльмо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Рефери не любит споров - именно за это Янссен Виллем сейчас получил желтую
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янссен Виллем
73'
Удар от ворот произведет Виллем II
72'
Гёртлер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
72'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Виллем II
71'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
71'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
70'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Утрехт делает атакующую замену. Ван дер Марел Марк ушел с поля, а Гёртлер Лукас вышел в подмогу атаке.
68'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
67'
Лабьяд Закария пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
67'
Соперник делает почти голевой пас, но Велленройтер Тимон из команды Виллем II начеку и спасает ситуацию.
67'
Янссен Виллем выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
66'
Керк Гирано наказан за толчок Лахман Даррил
66'
Хайе Том из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Хайе Том из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
63'
Фран Соль наказан за толчок Янссен Виллем
63'
Удар от ворот произведет Утрехт
62'
Konstantinos Tsimikas решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
61'
Штридер Рико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хайе Том
Фол, нарушение
61'
Ринстра Бен наказан за толчок Штридер Рико
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
60'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
60'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Эмануэльсон Урби атаковал сзади соперника. Это Хайе Том заработал своей команде штрафной
58'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Клих Матеуш
57'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
56'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
56'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
53'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Керк Гирано нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Фран Соль из команды команды Виллем II.
50'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Утрехт
46'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
45'
Лифтинк Эльмо сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Konstantinos Tsimikas забил потрясным ударом ножницами!
45'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II забрасывает мяч в штрафную.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Konstantinos Tsimikas и Лифтинк Эльмо из команды Виллем II.
44'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Виллем II
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
43'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Отличный гол забил Хайе Том
Описание гола
39'
Г О О О О Л Хайе Том закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
39'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Чиривелла Педро пострадал.
39'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Ван дер Марел Марк коснулся мяча рукой.
35'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
32'
Удар от ворот произведет Виллем II
Травма, повреждение
32'
Фран Соль возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Эмануэльсон Урби сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Ринстра Бен из команды Виллем II играет слишком грубо. Эмануэльсон Урби оказался на газоне.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хайе Том
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Фран Соль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Фран Соль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Утрехт
28'
ШАНС! Льюис Фернандо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
28'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
28'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Леувин Рамон из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
26'
Лахман Даррил из команды Виллем II играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
26'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
20'
Отличный гол забил Керк Гирано
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
19'
Эмануэльсон Урби сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Керк Гирано классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
19'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой справа.
14'
Йенсен Давид отбил мяч на угловой после удара Ринстра Бен из штрафной площади.
14'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
Офсайд
13'
Лабьяд Закария из команды Утрехт в офсайде
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
11'
Чиривелла Педро выбил мяч подальше от ворот.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
9'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
8'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
7'
Штридер Рико из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
4'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
4'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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