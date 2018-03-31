Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13660
0:1
19' ГолКерк Гирано
0:2
31' ГолВан де Стрек Сандер
1:2
39' ГолХайе Том
2:2
45' ГолKonstantinos Tsimikas
3:2
50' ГолФран Соль
61' Желтая карточкаШтридер Рико
73' Желтая карточкаЯнссен Виллем
78' Красная карточкаХееркенс Фреек
90' Желтая карточкаЭмануэльсон Урби
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Виллем II вырывает победу
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13660 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
96'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
95'
Эль-Ханкури Мохамед мяч отрикошетил от ворот
95'
ШАНС! Эль-Ханкури Мохамед вышел один-на-один с голкипером...
95'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
95'
95'
Дессерс Сириль из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
94'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
94'
Ринстра Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
94'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
92'
Рефери не любит споров - именно за это Эмануэльсон Урби сейчас получил желтую
92'
Судья свистит. Эмануэльсон Урби атаковал сзади соперника. Это Чиривелла Педро заработал своей команде штрафной
91'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Велленройтер Тимон пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
90'
Огбече Бартоломью нанес удар, но промахнулся очень сильно.
90'
89'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
89'
88'
88'
Шанс! Дессерс Сириль из команды Утрехт пробил головой, но мимо
88'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Хайе Том получил травму и заменен. Огбече Бартоломью выходит на поле.
87'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Думич Дарио
85'
85'
Как он промахнулся? Гёртлер Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Лабьяд Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
83'
83'
Лабьяд Закария нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
83'
82'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Фран Соль уходит с поля и его заменяет Ван дер Линден Йоп
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Эмануэльсон Урби пробил со штрафного прямо в стенку
78'
УДАЛЕНИЕ! - Хееркенс Фреек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
78'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II играет слишком грубо. Дессерс Сириль оказался на газоне.
78'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
76'
76'
76'
76'
75'
Лифтинк Эльмо возвращается на поле, всё в порядке.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
74'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Янссен Виллем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Лифтинк Эльмо получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Лифтинк Эльмо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Рефери не любит споров - именно за это Янссен Виллем сейчас получил желтую
73'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янссен Виллем
73'
72'
Гёртлер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
71'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
70'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Утрехт делает атакующую замену. Ван дер Марел Марк ушел с поля, а Гёртлер Лукас вышел в подмогу атаке.
68'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
68'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
67'
Лабьяд Закария пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
67'
Соперник делает почти голевой пас, но Велленройтер Тимон из команды Виллем II начеку и спасает ситуацию.
67'
Янссен Виллем выбил мяч подальше от ворот.
66'
Керк Гирано наказан за толчок Лахман Даррил
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Фран Соль наказан за толчок Янссен Виллем
63'
62'
Konstantinos Tsimikas решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Штридер Рико получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хайе Том
61'
Ринстра Бен наказан за толчок Штридер Рико
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
60'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
60'
58'
Судья свистит. Эмануэльсон Урби атаковал сзади соперника. Это Хайе Том заработал своей команде штрафной
58'
58'
57'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Клих Матеуш
57'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
56'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
56'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
55'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
53'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
53'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Керк Гирано нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
52'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
50'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
50'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
45'
Лифтинк Эльмо сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Konstantinos Tsimikas забил потрясным ударом ножницами!
45'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II забрасывает мяч в штрафную.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Konstantinos Tsimikas и Лифтинк Эльмо из команды Виллем II.
44'
44'
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
43'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Отличный гол забил Хайе Том
39'
Г О О О О Л Хайе Том закручивает штрафной в сетку! Великолепно
39'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Чиривелла Педро пострадал.
39'
39'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
36'
Ван дер Марел Марк коснулся мяча рукой.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
32'
32'
Фран Соль возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Эмануэльсон Урби сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Ринстра Бен из команды Виллем II играет слишком грубо. Эмануэльсон Урби оказался на газоне.
30'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хайе Том
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Клейбер Шон пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Фран Соль получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Фран Соль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
ШАНС! Льюис Фернандо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
28'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Леувин Рамон из команды Утрехт хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Лахман Даррил из команды Виллем II играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
26'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
Отличный гол забил Керк Гирано
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
19'
Эмануэльсон Урби сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Керк Гирано классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
19'
19'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
17'
16'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
16'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
15'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой справа.
14'
Йенсен Давид отбил мяч на угловой после удара Ринстра Бен из штрафной площади.
13'
Лабьяд Закария из команды Утрехт в офсайде
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
12'
12'
11'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
11'
Чиривелла Педро выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
9'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
8'
8'
8'
7'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
7'
Штридер Рико из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
4'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает пас партнеру.
4'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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