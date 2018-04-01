Стадион: Де Кёйп
3:0
Перерыв
1:0
4' ГолБутьюс Жан-Поль
2:0
27' ГолТоорнстра Йенс
35' Желтая карточкаФас Ваут
3:0
42' ГолДе Вильена Тонни
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Венте Дилан из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
42'
Файк Хишам ошибается в защите.
41'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
40'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Дикс Кевин наказан за толчок Элберс Стэнли
39'
39'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Milan Massop из команды Эксельсиор.
36'
35'
Судья подбегает и показывает Фас Ваут из команды Эксельсиор отложенную желтую карточку за фол.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
34'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Дикс Кевин наказан за толчок Элберс Стэнли
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
27'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тоорнстра Йенс из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
27'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
25'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
23'
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
19'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
19'
19'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
18'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
18'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
15'
ШАНС! Гарсия Леви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой справа.
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
8'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Как он промахнулся? Тоорнстра Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Бутьюс Жан-Поль изменил счет на табло!
4'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Файк Хишам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой справа.
2'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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