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Стадион:
Фейеноорд
3:0
Перерыв
Эксельсиор
0'
1:0
4' Гол
Бутьюс Жан-Поль
2:0
27' Гол
Тоорнстра Йенс
35' Желтая карточка
Фас Ваут
3:0
42' Гол
Де Вильена Тонни
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Венте Дилан из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Де Вильена Тонни изменил счет на табло!
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
42'
Файк Хишам ошибается в защите.
41'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Голкипер мог бы сыграть и получше
41'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
40'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
40'
Дикс Кевин наказан за толчок Элберс Стэнли
39'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
39'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Milan Massop из команды Эксельсиор.
36'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Желтая карточка
35'
Судья подбегает и показывает Фас Ваут из команды Эксельсиор отложенную желтую карточку за фол.
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
34'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Дикс Кевин наказан за толчок Элберс Стэнли
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
27'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тоорнстра Йенс из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
27'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
25'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
23'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
23'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
19'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
19'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
19'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
18'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
18'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
17'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
ШАНС! Гарсия Леви нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой справа.
14'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
8'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Как он промахнулся? Тоорнстра Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Бутьюс Жан-Поль изменил счет на табло!
4'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Угловой
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Файк Хишам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой справа.
2'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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