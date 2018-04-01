Стадион: Евроборг
1:0
14' ГолВан Веерт Том
24' Желтая карточкаВельтман Йоел
25' Желтая карточкаЗиеш Хаким
1:0
25' Не забитый пенальтиМахи Мимаун
Второй тайм
48'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген в офсайде
48'
Tommie van de Looi из команды Гронинген делает отличный кросс...
47'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
43'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ван де Бек Донни из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
42'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Лихт Маттайс
41'
40'
Бакуна Жуниньо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
40'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
38'
Махи Мимаун имел все шансы забить, но Онана Андре сделал отличный сейв!
38'
38'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
37'
Онана Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный кросс...
36'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
35'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Ajdin Hrustic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
Ван Веерт Том нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
31'
Ниссен Расмус пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
31'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Махи Мимаун наказан за толчок Тальяфико Николас
29'
29'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Ван Веерт Том из команды Гронинген играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
28'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
26'
Клюйверт Джастин из команды Аякс в офсайде
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Махи Мимаун из команды Гронинген пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
25'
Рефери не любит споров - именно за это Зиеш Хаким сейчас получил желтую
24'
Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
24'
ПЕНАЛЬТИ! - Вельтман Йоел играет рукой в штрафной! Вельтман Йоел вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
24'
Шоне Лассе ошибается в защите.
23'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
21'
Клюйверт Джастин возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
19'
Tommie van de Looi наказан за толчок Ван де Бек Донни
17'
17'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Махи Мимаун сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Ван Веерт Том изменил счет на табло!
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный кросс...
14'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
14'
Опасность предотвращена - Те Вирик Мик из команды Гронинген вступил в отбор удачно
14'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
11'
11'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
9'
Мемишевич Самир нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Бакуна Жуниньо мяч отрикошетил от ворот
8'
Махи Мимаун из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Удар от ворот произведет Аякс
5'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
5'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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