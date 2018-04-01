Стадион: Полман Зрители: 10086
0:1
37' ГолТорсби Мортен
0:2
40' ПенальтиЗенели Арбер
43' Желтая карточкаБрейкерс Тим
45' Желтая карточкаKik Pierie
Второй тайм
47'
Схарс Стейн из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
46'
Тактическая замена. Баас Роланд уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
46'
Тактическая замена. Sebastian Jakubiak уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
46'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Kik Pierie получил желтую карточку от судьи
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
45'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
45'
45'
Какой промах! Гучаннеджад Реза имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
44'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
44'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
44'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Брейкерс Тим получил желтую карточку от судьи
43'
Брейкерс Тим из команды Хераклес толкнул локтем оппонента. Это Зенели Арбер заработал фол
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
ШАНС! Sebastian Jakubiak нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
Сегодняшная посещаемость составляет 10086 болельщиков
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Г О О О О Л - Зенели Арбер из команды Херенвен забивает с точки!
40'
ПЕНАЛЬТИ! - Проппер Робин дергает за футболку соперника (это был Гучаннеджад Реза) и рефери назначает пенальти!
39'
Монтейро Гамиро пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
37'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Торсби Мортен из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
37'
37'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
37'
Гучаннеджад Реза мяч отрикошетил от ворот
37'
36'
36'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Denzel Dumfries нарушил правила.
35'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
Безумный фол. Монтейро Гамиро грубо играет против соперника. Пострадал Зенели Арбер
32'
32'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Вауденберг Лукас выбил мяч подальше от ворот.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
28'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
28'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
26'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Хег Даниэль из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
24'
24'
Как он промахнулся? Sebastian Jakubiak имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
Denzel Dumfries нарушает правила. Петерсон Кристофер пострадал
22'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
21'
21'
Дросте Вут нарушает правила. Схарс Стейн пострадал
20'
20'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
19'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Sebastian Jakubiak нарушил правила.
16'
16'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
13'
Монтейро Гамиро наказан за толчок Denzel Dumfries
12'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
9'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой справа.
9'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Зенели Арбер наказан за толчок Кювас Брандлей
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
6'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
5'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Вауденберг Лукас нарушил правила.
4'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
4'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Зенели Арбер нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
3'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес играет слишком грубо. Схарс Стейн оказался на газоне.
2'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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