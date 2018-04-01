Стадион: Seacon Stadion - De Koel
36' Желтая карточкаMoreno Rutten
41' Желтая карточкаХолла Данни
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бийен Пит завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
47'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Твенте
44'
Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали
44'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Твенте
42'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Холла Данни получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
41'
Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
Moreno Rutten получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Moreno Rutten грубо играет против соперника. Пострадал Tom Boere
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Слагвеер Лусиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
35'
35'
Нильс Реселер наказан за толчок Бийен Пит
34'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Torino Hunte
33'
33'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
29'
Ван дер Лели Йерун наказан за толчок Torino Hunte
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Холла Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Холла Данни
27'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Твенте
26'
Шанс! Рул Янссен из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
26'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
26'
Леманс Клинт исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Бийен Пит наказан за толчок Кастелен Ромео
24'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
21'
Холла Данни не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Йенсен Фредрик из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
20'
Слагвеер Лусиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Назначен штрафной. Пострадал Махер Адам II, его свалил Torino Hunte.
19'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
17'
После дальнего удара, который нанес Йенсен Фредрик мяч отбит вратарем
16'
15'
Ван дер Лели Йерун наказан за толчок Рул Янссен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Судья сигнализирует, что Тескер Штефан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
12'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
12'
Выглядело как неплохой момент. Махер Адам II из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Махер Адам II из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
11'
Холла Данни из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
11'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
9'
8'
Tom Boere наказан за толчок Нильс Реселер
7'
Холла Данни из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Тигадауини Аднане из команды Твенте сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Тескер Штефан наказан за толчок Леманс Клинт
5'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Тигадауини Аднане нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
3'
Бийен Пит из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
2'
Йенсен Фредрик мяч отрикошетил от ворот
2'
Уннерсталл Ларс ошибается в защите.
2'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
2'
Плохо сыграл Бийен Пит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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