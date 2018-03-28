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Стадион: Ахмат-Арена
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Ахмат (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 18.11.2017 Динамо Москва 1:1 Ахмат ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 25.03.2018 СКА-Хабаровск 1:0 КамАЗ ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
СКА-Хабаровск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 17.09.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 24
|44
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 25
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Уфа
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 25
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 25
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 25
|28
|9.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 20
|27
|10.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|20 - 22
|27
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Анжи
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 42
|23
|14.
|Тосно
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 38
|23
|15.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|16 - 42
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - СКА-ХабаровскДо начала игры осталось 1 день 16 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Ахмат - СКА-Хабаровск
Ахмат
93.1% (81)
Ничья:
1.1% (1)
СКА-Хабаровск
5.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ахмат:
33.3% (29)
1:0 Ахмат:
26.4% (23)
2:1 Ахмат:
24.1% (21)
1:2 СКА-Хабаровск:
5.7% (5)
3:1 Ахмат:
3.4% (3)
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