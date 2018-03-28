Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва

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Стадион: Олимп-2
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Ростов (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.03.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.08.2015 ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 30.05.2015 Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 31.08.2014 ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига
- 26.07.2014 ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок
- 02.12.2013 Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 14.09.2013 ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 26.05.2013 Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 07.05.2013 Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 21.07.2012 ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 18.09.2011 Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 15.05.2011 ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 03.10.2010 ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 06.05.2010 Ростов 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 30.08.2009 Ростов 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 26.04.2009 ЦСКА Москва 1:2 Ростов Премьер-лига
- 13.02.2008 ЦСКА Москва 2:1 Ростов Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 24
|44
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 25
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Уфа
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 25
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 25
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 25
|28
|9.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 20
|27
|10.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|20 - 22
|27
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Анжи
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 42
|23
|14.
|Тосно
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 38
|23
|15.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|16 - 42
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА МоскваДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Ростов
12.8% (10)
Ничья:
29.5% (23)
ЦСКА Москва
57.7% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
30.8% (24)
1:1 Ничья:
21.8% (17)
0:1 ЦСКА Москва:
16.7% (13)
2:1 Ростов:
9% (7)
0:0 Ничья:
6.4% (5)
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