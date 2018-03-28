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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Ростов
12.8% (10)
Ничья:
29.5% (23)
ЦСКА Москва
57.7% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
30.8% (24)
Ничья:
21.8% (17)
ЦСКА Москва:
16.7% (13)
Ростов:
9% (7)
Ничья:
6.4% (5)
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