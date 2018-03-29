Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Локомотив Москва

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Стадион: РЖД Арена
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Амкар (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Ференцварош 2:1 Локомотив Москва ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 02.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Осиек ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 07.12.2017 Фастав Злин 0:2 Локомотив Москва ЛЕ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 23.11.2017 Локомотив Москва 2:1 Копенгаген ЛЕ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 18.09.2017 Локомотив Москва 0:1 Амкар Премьер-лига
- 22.04.2017 Локомотив Москва 3:3 Амкар Премьер-лига
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 24.04.2016 Амкар 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 29.10.2015 Локомотив Москва 0:1 Амкар Кубок
- 04.10.2015 Локомотив Москва 3:0 Амкар Премьер-лига
- 03.05.2015 Амкар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 19.02.2015 Локомотив Москва 0:2 Амкар Товарищеские матчи. Клубы
- 28.09.2014 Локомотив Москва 3:1 Амкар Премьер-лига
- 16.03.2014 Амкар 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 21.10.2013 Локомотив Москва 4:0 Амкар Премьер-лига
- 05.05.2013 Амкар 2:4 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.10.2012 Локомотив Москва 1:2 Амкар Премьер-лига
- 24.07.2011 Локомотив Москва 4:0 Амкар Премьер-лига
- 20.03.2011 Амкар 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 24.10.2010 Амкар 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 15.05.2010 Локомотив Москва 2:0 Амкар Премьер-лига
- 08.11.2009 Локомотив Москва 1:0 Амкар Премьер-лига
- 19.07.2009 Амкар 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.10.2008 Амкар 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 24
|44
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 25
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Уфа
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 25
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 25
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 25
|28
|9.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 20
|27
|10.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|20 - 22
|27
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Анжи
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 42
|23
|14.
|Тосно
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 38
|23
|15.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|16 - 42
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Локомотив МоскваДо начала игры осталось 1 день 16 часов 58 минут, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Локомотив Москва
Амкар
8.2% (7)
Ничья:
20% (17)
Локомотив Москва
71.8% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Локомотив Москва:
28.2% (24)
0:1 Локомотив Москва:
21.2% (18)
0:2 Локомотив Москва:
16.5% (14)
1:1 Ничья:
15.3% (13)
0:0 Ничья:
3.5% (3)
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- Я не знаю, где пройдет наш матч. Пока не имею никакой официальной бумаги, поэтому не могу комментировать ситуацию. Могу сказать одно - нам очень неудобно играть 31 марта.
- Даже дома?
- А какая разница - дома или на выезде?
- Пожалуйста, объясните.
- Потому что у нас большая группа из 10 игроков приедет накануне из национальных сборных. Например, Фарфан и Чорлука будут лететь из Южной Америки. Вот и все, что могу сказать.
- Вы говорили, что перенос кубкового матча "Крылья Советов" - "Спартак" с 28 февраля на 4 апреля не украшает наш чемпионат. Можете повторить эту же фразу про перенос вашей игры с "Амкаром"?
- Я не могу это повторить. Я уже все сказал. Больше ничего говорить не буду.
- Странная ситуация. Теперь ваш матч переносят, а вы не хотите это комментировать...
- Мы-то тут причем? Мы причем? (брызгая слюной, срываясь на крик, сказал Юрий Палыч)
- Еще как причем...
- Да, пош@л ты на @уй, к@зел !