Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ТосноДо начала игры осталось 1 день 21 час 57 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Зобнин травмировал мениск — 15:19
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Тосно
Спартак Москва
92.5% (74)
Ничья:
3.8% (3)
Тосно
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
40% (32)
2:1 Спартак Москва:
17.5% (14)
3:0 Спартак Москва:
16.3% (13)
1:0 Спартак Москва:
10% (8)
1:1 Ничья:
3.8% (3)
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