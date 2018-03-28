Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Зенит

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Стадион: Нефтяник
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 25.11.2017 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 11.11.2017 Пафос 0:3 Уфа ТМК
- 10.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Уфа ТМК
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Зенит: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа Премьер-лига
- 26.03.2017 Зенит 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа Премьер-лига
- 06.08.2016 Уфа 0:0 Зенит Премьер-лига
- 03.12.2015 Зенит 1:1 Уфа Премьер-лига
- 09.08.2015 Уфа 0:1 Зенит Премьер-лига
- 17.05.2015 Уфа 1:1 Зенит Премьер-лига
- 16.08.2014 Зенит 1:0 Уфа Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 24
|44
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 25
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Уфа
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 25
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 25
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 25
|28
|9.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 20
|27
|10.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|20 - 22
|27
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Анжи
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 42
|23
|14.
|Тосно
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 38
|23
|15.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|16 - 42
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЗенитДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 38 минут, которая состоится 01.04.2018.
Новости матча
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"Зенит" интересуется Сарри — 16:00
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Прогнозы на матч Уфа - Зенит
Уфа
10.7% (8)
Ничья:
28% (21)
Зенит
61.3% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
30.7% (23)
1:1 Ничья:
21.3% (16)
0:1 Зенит:
18.7% (14)
0:2 Зенит:
6.7% (5)
2:1 Уфа:
6.7% (5)
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