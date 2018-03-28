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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Зенит

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 38 минут, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Уфа - Зенит
Уфа
10.7% (8)
Ничья:
28% (21)
Зенит
61.3% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
30.7% (23)
Ничья:
21.3% (16)
Зенит:
18.7% (14)
Зенит:
6.7% (5)
Уфа:
6.7% (5)
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