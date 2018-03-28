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Урал
 
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Рубин
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Прогнозы на матч Урал - Рубин
Урал
25.3% (19)
Ничья:
60% (45)
Рубин
14.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
52% (39)
Урал:
12% (9)
Урал:
10.7% (8)
Рубин:
6.7% (5)
Рубин:
5.3% (4)
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