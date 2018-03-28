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Стадион: СКБ-Банк Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Урал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал Премьер-лига
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин Кубок
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин Премьер-лига
- 12.09.2016 Рубин 3:1 Урал Премьер-лига
- 18.04.2016 Урал 0:1 Рубин Премьер-лига
- 27.09.2015 Рубин 1:2 Урал Премьер-лига
- 18.04.2015 Рубин 2:1 Урал Премьер-лига
- 22.11.2014 Урал 1:3 Рубин Премьер-лига
- 04.05.2014 Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
- 01.09.2013 Урал 0:3 Рубин Премьер-лига
- 17.07.2011 Урал 0:0 Рубин Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|34 - 15
|49
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 24
|44
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|32 - 17
|41
|4.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|35 - 25
|40
|5.
|Зенит
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|31 - 13
|39
|6.
|Уфа
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 25
|34
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|25 - 25
|32
|8.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 25
|28
|9.
|Рубин
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 20
|27
|10.
|Ростов
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|20 - 22
|27
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|22 - 30
|26
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|20 - 21
|24
|13.
|Анжи
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|27 - 42
|23
|14.
|Тосно
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|19 - 38
|23
|15.
|Амкар
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|12 - 21
|22
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|16 - 42
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - РубинДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 8 минут, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Урал - Рубин
Урал
25.3% (19)
Ничья:
60% (45)
Рубин
14.7% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
52% (39)
2:1 Урал:
12% (9)
1:0 Урал:
10.7% (8)
1:2 Рубин:
6.7% (5)
0:1 Рубин:
5.3% (4)
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