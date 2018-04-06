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Стадион: Зрители: 4400
Эксельсиор
2:1
Конец матча
Виллем II
0'
0:1
14' Гол
Фран Соль
24' Желтая карточка
Ван дер Линден Йоп
28' Красная карточка
Лахман Даррил
1:1
28' Пенальти
Брюинс Луиджи
2:1
45' Гол
Элберс Стэнли
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
93'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.

93'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
92'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом
91'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
90'
Льюис Фернандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
89'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
89'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
89'
Карами Халид наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
88'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
88'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
87'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Огбече Бартоломью
87'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
87'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
85'
Фран Соль наказан за толчок Колвейк Райан
85'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
85'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
84'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
84'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
83'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
83'
Ринстра Бен мяч отрикошетил от ворот
83'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
81'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
81'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
Тактическая замена. Чиривелла Педро уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил
79'
Гарсия Леви не смог попасть в створ ударом издали
78'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
77'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
77'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
77'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
76'
Ван Дёйнен Майк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Хайе Том пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
74'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
73'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
73'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
73'
Ван дер Линден Йоп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
72'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Эль-Ханкури Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Удар от ворот произведет Виллем II
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Льюис Фернандо атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде штрафной
68'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Файк Хишам из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
66'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Велленройтер Тимон
66'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
Угловой
65'
Milan Massop из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
65'
Мессауд Али мяч отрикошетил от ворот
64'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Вейналдум Джилиано ошибается в защите.
63'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Milan Massop
61'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
57'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
55'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
53'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
53'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Мессауд Али наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
52'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
51'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фран Соль из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
50'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Milan Massop из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
48'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
48'
Элберс Стэнли имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
47'
Ринстра Бен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
Фран Соль из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
46'
Карами Халид сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Эксельсиор.
46'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
46'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Хорошую попытку сделал Файк Хишам. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
44'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор играет в стеночку с партнером по команде. Карами Халид это был.
43'
Файк Хишам завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
43'
Голкипер мог бы сыграть и получше
43'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
42'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
42'
Ван дер Линден Йоп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Milan Massop из команды Эксельсиор.
39'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
37'
Мессауд Али оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой.
36'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
36'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
36'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
35'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
34'
Какой промах! Эль-Ханкури Мохамед имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
34'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
33'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
33'
Плохо сыграл Чиривелла Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
32'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
32'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Вейналдум Джилиано
Офсайд
30'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
30'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
29'
Ван дер Линден Йоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забивает с точки!
28'
УДАЛЕНИЕ! - Лахман Даррил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
28'
ПЕНАЛЬТИ! - Лахман Даррил атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде одиннадцатиметровый!
27'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Фран Соль из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Хайе Том из команды Виллем II делает пас партнеру.
26'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Виллем II
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Мессауд Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
24'
Ван дер Линден Йоп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Ван дер Линден Йоп грубо играет против соперника. Пострадал Ван Дёйнен Майк
Офсайд
23'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Офсайд
22'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II в офсайде
21'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
21'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
20'
Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кру Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Ван Дёйнен Майк
18'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Фран Соль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
13'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
13'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
13'
Фран Соль из команды Виллем II наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
13'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Кру Йорди из команды Виллем II в офсайде
Офсайд
11'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
Угловой
11'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
10'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
8'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
8'
Чиривелла Педро из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
7'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
7'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
7'
Хайе Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ринстра Бен и Кру Йорди из команды Виллем II.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
4'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
4'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Льюис Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
2'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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