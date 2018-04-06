Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4400
2:1
Конец матча
0:1
14' ГолФран Соль
24' Желтая карточкаВан дер Линден Йоп
28' Красная карточкаЛахман Даррил
1:1
28' ПенальтиБрюинс Луиджи
2:1
45' ГолЭлберс Стэнли
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
93'
93'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
93'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра в одни ворота сейчас. Виллем II доминирует и владеет мячом
91'
91'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
90'
Льюис Фернандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
89'
Фран Соль мяч отрикошетил от ворот
89'
Карами Халид наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
88'
88'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
87'
87'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Огбече Бартоломью
87'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
87'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Фран Соль наказан за толчок Колвейк Райан
85'
85'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
85'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
84'
83'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
83'
Ринстра Бен мяч отрикошетил от ворот
83'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
81'
81'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
81'
81'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
Тактическая замена. Чиривелла Педро уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил
79'
Гарсия Леви не смог попасть в створ ударом издали
78'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
77'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
77'
77'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
77'
76'
Ван Дёйнен Майк имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Хайе Том пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
74'
74'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
73'
Файк Хишам из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
73'
73'
Ван дер Линден Йоп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
72'
71'
Эль-Ханкури Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
69'
Судья свистит. Льюис Фернандо атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде штрафной
68'
67'
Файк Хишам из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Де Вейс Йорди наказан за толчок Велленройтер Тимон
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
65'
Milan Massop из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
65'
Мессауд Али мяч отрикошетил от ворот
64'
64'
Вейналдум Джилиано ошибается в защите.
63'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Судья сигнализирует, что Хайе Том из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Milan Massop
61'
60'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
59'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
58'
58'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
57'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
56'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
55'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
54'
54'
53'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
53'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Мессауд Али наказан за толчок Ван дер Линден Йоп
52'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
51'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
50'
Мессауд Али нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
48'
Milan Massop из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
48'
Элберс Стэнли имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
47'
Ринстра Бен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
46'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
46'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
46'
Карами Халид сделал результативную передачу.
46'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Эксельсиор.
46'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
46'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Хорошую попытку сделал Файк Хишам. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
44'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор играет в стеночку с партнером по команде. Карами Халид это был.
43'
Файк Хишам завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
43'
Голкипер мог бы сыграть и получше
43'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
42'
Ван дер Линден Йоп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Milan Massop из команды Эксельсиор.
39'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Колвейк Райан наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
37'
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
37'
Мессауд Али оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Велленройтер Тимон перевел мяч на угловой.
36'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
36'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
36'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Льюис Фернандо из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
35'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
Какой промах! Эль-Ханкури Мохамед имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
33'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
33'
Плохо сыграл Чиривелла Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Вейналдум Джилиано
30'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
30'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
29'
29'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забивает с точки!
28'
УДАЛЕНИЕ! - Лахман Даррил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
28'
ПЕНАЛЬТИ! - Лахман Даррил атаковал сзади соперника. Это Ван Дёйнен Майк заработал своей команде одиннадцатиметровый!
27'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
27'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Мессауд Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Ван дер Линден Йоп получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Ван дер Линден Йоп грубо играет против соперника. Пострадал Ван Дёйнен Майк
23'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
22'
22'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II в офсайде
21'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
21'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
20'
Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
19'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Кру Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
18'
Безумный фол. Кру Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Ван Дёйнен Майк
18'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Г О О О О Л - Фран Соль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
14'
Колвейк Райан наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
13'
13'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
8'
8'
Чиривелла Педро из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
7'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой слева.
7'
Хайе Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ринстра Бен и Кру Йорди из команды Виллем II.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
4'
4'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Льюис Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация