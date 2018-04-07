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Стадион:
Краковия
2:2
Конец матча
Заглембе Любин
0'
8' Желтая карточка
Балич Саша
15' Желтая карточка
Alan Czerwinski
24' Желтая карточка
Матущик Адам
47' Желтая карточка
Сиплак Михал
0:1
51' Гол
Мареш Якуб
57' Желтая карточка
Мареш Якуб
60' Желтая карточка
Копац Бартош
62' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
68' Желтая карточка
Гулдан Любомир
1:1
72' Пенальти
Пентек Кшиштоф
2:1
76' Гол
Пентек Кшиштоф
2:2
90' Гол
Павловски Бартоломей
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
83'
Краковия делает замену. Diego Ferraresso уходит с поля, а Финк Матич выходит на его замену.
78'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!

Желтая карточка
68'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
63'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Тушыньски Патрык выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Мареш Якуб получил желтую карточку от судьи
56'
Заглембе Любин делает замену. Жира Павел уходит с поля, а Ягелло Филип выходит на его замену.
55'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Alan Czerwinski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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