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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
2:2
Конец матча
8' Желтая карточкаБалич Саша
15' Желтая карточкаAlan Czerwinski
24' Желтая карточкаМатущик Адам
47' Желтая карточкаСиплак Михал
0:1
51' ГолМареш Якуб
57' Желтая карточкаМареш Якуб
60' Желтая карточкаКопац Бартош
62' Желтая карточкаДитятьев Алексей
68' Желтая карточкаГулдан Любомир
1:1
72' ПенальтиПентек Кшиштоф
2:1
76' ГолПентек Кшиштоф
2:2
90' ГолПавловски Бартоломей
|
8'
15'
24'
47'
51'
0:1
57'
60'
62'
68'
72'
1:1
76'
2:1
90'
2:2
Состав команд
39
Хелик
Михал
10
Зенёв
Сергей
25
Матущик
Адам
16
Жира
Павел
24
Тосик
Якуб
26
Мареш
Якуб
Краковия 4-1-4-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 7 Чулина Антонини Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Стемпнёвски Кристиан Вратарь
- 20 Даткович Нико Защитник
- 2 Финк Матич Защитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Заглембе Любин 3-5-2
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Нападающий
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 11 Павловски Бартоломей Нападающий
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса. Группа Б
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.09.2016 Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
- 19.04.2016 Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса. Группа А
- 26.02.2016 Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.09.2015 Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса
- 18.05.2014 Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
- 09.12.2013 Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 23.08.2013 Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса
- 02.03.2012 Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 26.08.2011 Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
- 21.04.2011 Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.10.2010 Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
- 09.04.2010 Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
- 02.10.2009 Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 03.05.2008 Заглембе Любин 3:1 Краковия Orange Ekstraklasa
- 03.11.2007 Краковия 1:2 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
83'
Краковия делает замену. Diego Ferraresso уходит с поля, а Финк Матич выходит на его замену.
78'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Краковия забивает с точки!
68'
Гулдан Любомир получил желтую карточку от судьи
63'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Тушыньски Патрык выходит на его замену.
62'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
60'
Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
57'
Мареш Якуб получил желтую карточку от судьи
56'
Заглембе Любин делает замену. Жира Павел уходит с поля, а Ягелло Филип выходит на его замену.
55'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Ракель Денис выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Мареш Якуб бьет в цель!
47'
Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
15'
Alan Czerwinski получил желтую карточку от судьи
8'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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