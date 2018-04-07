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Стадион: Брук-Бет
0:0
Конец матча
54' Желтая карточкаПалчич Матей
59' Желтая карточкаКрачунов Пламен
69' Желтая карточкаБартковски Якуб
90' Желтая карточкаЛьонч Поль
|
54'
59'
69'
90'
Состав команд
20
Adrian
Danek
29
Ксёнз
Павел
22
Мрац
Патрик
29
Палчич
Матей
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
Сандецья 3-5-2
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 20 Adrian Danek Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 22 Мрац Патрик Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 10 Wojciech Trochim Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Петжкевич Давид Вратарь
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 66 Шовшич Дамир Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Висла Краков 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 77 Коштал Мартин Полузащитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 88 Малецки Патрик Нападающий
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +0 =10 -10)
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 18.03.2018 Краковия 2:1 Сандецья Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла Краков делает замену. Carlos Lopez уходит с поля, а Баланюк Денис выходит на его замену.
90'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
87'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
84'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
77'
Сандецья делает замену. Dawid Szufryn уходит с поля, а Бжиски Томаш выходит на его замену.
73'
Сандецья делает замену. Мацей Малковски уходит с поля, а Шовшич Дамир выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
69'
Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
59'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
54'
Палчич Матей получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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