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Стадион:
Сандецья
0:0
Конец матча
Висла Краков
0'
54' Желтая карточка
Палчич Матей
59' Желтая карточка
Крачунов Пламен
69' Желтая карточка
Бартковски Якуб
90' Желтая карточка
Льонч Поль
90'+12
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла Краков делает замену. Carlos Lopez уходит с поля, а Баланюк Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
87'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
84'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Ондрашек Зденек выходит на его замену.
77'
Сандецья делает замену. Dawid Szufryn уходит с поля, а Бжиски Томаш выходит на его замену.

73'
Сандецья делает замену. Мацей Малковски уходит с поля, а Шовшич Дамир выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Палчич Матей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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