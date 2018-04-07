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Стадион: ИНЕА
3:1
Конец матча
1:0
45' ГолЮзвяк Камиль
45' Желтая карточкаГаёс Мацей
1:1
76' ПенальтиКадзиор Дамиан
2:1
81' ГолТралка Лукаш
3:1
90' ГолРадослав Маевски
|
45'
1:0
45'
76'
1:1
81'
2:1
90'
3:1
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
29
Юзвяк
Камиль
15
Dani
Suarez
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 34 Tymoteusz Klups Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 15 Jakub Moder
- Главный тренер: Белица Ненад
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 32 Adrian Gryszkiewicz Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 18 Wojciech Hajda Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Нападающий
- 20 Marcin Urynowicz Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 28 Maciej Ambrosiewicz Защитник
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 11 Daniel Liszka
- 16 Dariusz Pawlowski
- 6 Bartlomiej Olszewski
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса
- 02.03.2016 Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса
- 26.09.2015 Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 03.06.2015 Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 27.07.2014 Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса
- 10.05.2014 Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 12.04.2014 Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса
- 03.11.2013 Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 10.03.2013 Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса
- 02.09.2012 Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 26.08.2011 Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса
- 07.05.2011 Лех 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 24.10.2010 Гурник Забже 2:0 Лех Экстракласса
- 23.07.2010 Лех 0:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2009 Гурник Забже 1:1 Лех Orange Ekstraklasa
- 27.06.2008 Лех 4:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 24.02.2008 Гурник Забже 0:1 Лех Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
89'
Гурник Забже делает замену. Матушек Шимон уходит с поля, а Dariusz Pawlowski выходит на его замену.
89'
Гурник Забже делает замену. Marcin Urynowicz уходит с поля, а Bartlomiej Olszewski выходит на его замену.
87'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Томасик Пётр выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
78'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан из команды Гурник Забже забивает с точки!
74'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.
67'
Гурник Забже делает замену. Wojciech Hajda уходит с поля, а Maciej Ambrosiewicz выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Юзвяк Камиль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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