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Стадион:
Лех
3:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
45' Гол
Юзвяк Камиль
45' Желтая карточка
Гаёс Мацей
1:1
76' Пенальти
Кадзиор Дамиан
2:1
81' Гол
Тралка Лукаш
3:1
90' Гол
Радослав Маевски
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Радослав Маевски бьет в цель!
89'
Гурник Забже делает замену. Матушек Шимон уходит с поля, а Dariusz Pawlowski выходит на его замену.
89'
Гурник Забже делает замену. Marcin Urynowicz уходит с поля, а Bartlomiej Olszewski выходит на его замену.
87'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Томасик Пётр выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!

78'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан из команды Гурник Забже забивает с точки!
74'
Лех делает замену. Tymoteusz Klups уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.
67'
Гурник Забже делает замену. Wojciech Hajda уходит с поля, а Maciej Ambrosiewicz выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Юзвяк Камиль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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