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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пяст
1:0
15' ГолЧервински Якуб
60' Желтая карточкаЧервински Якуб
77' Желтая карточкаПавловски Шимон
1:1
90' ГолГутковский Владислав
|
15'
1:0
60'
77'
90'
1:1
Состав команд
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
Пяст 4-3-3
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Нападающий
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 80 Янку Габриэль Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 16 Микович Мартин Защитник
- 96 Przemyslaw Szarek Защитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 02.04.2018 Висла 1:0 Пяст Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 10.03.2018 Сандецья 0:3 Пяст Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Гутковский Владислав бьет в цель!
84'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
80'
Нецеча делает замену. Пионтек Лукаш уходит с поля, а Гутковский Владислав выходит на его замену.
77'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
69'
Нецеча делает замену. Янку Габриэль уходит с поля, а Стефаник Самуэль выходит на его замену.
62'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
60'
Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
57'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Буката Мартин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Пяст делает замену. Петровски Марцин уходит с поля, а Миккель Киркесков выходит на его замену.
15'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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