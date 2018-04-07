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Стадион:
Пяст
1:1
Конец матча
Нецеча
0'
1:0
15' Гол
Червински Якуб
60' Желтая карточка
Червински Якуб
77' Желтая карточка
Павловски Шимон
1:1
90' Гол
Гутковский Владислав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гутковский Владислав бьет в цель!
84'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
80'
Нецеча делает замену. Пионтек Лукаш уходит с поля, а Гутковский Владислав выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
69'
Нецеча делает замену. Янку Габриэль уходит с поля, а Стефаник Самуэль выходит на его замену.

62'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
57'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Буката Мартин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Пяст делает замену. Петровски Марцин уходит с поля, а Миккель Киркесков выходит на его замену.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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