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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
3:0
Конец матча
20' Желтая карточкаПаздан Михал
1:0
26' ГолХямяляйнен Каспер
2:0
48' ГолJaroslaw Niezgoda
3:0
71' ГолШиманьски Себастьян
|
20'
26'
1:0
48'
2:0
71'
3:0
Состав команд
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
11
Делев
Спас
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 20 Вешович Марко Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 3 Маурисио дос Сантос Защитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 8 Паскуато Кристиан Нападающий
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Погонь Щецин 4-3-3
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- 18 Букса Адам Нападающий
- 11 Делев Спас Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 29 Листковски Марчин Полузащитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 40 Sebastian Walukiewicz
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Арка Гдыня 1:0 Легия Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса. Группа А
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 14.10.2016 Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса
- 15.05.2016 Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 09.04.2016 Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса
- 08.11.2015 Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 23.05.2015 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса. Группа А
- 29.04.2015 Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.11.2014 Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса
- 30.10.2014 Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши
- 01.07.2014 Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи. Сборные
- 28.05.2014 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
- 23.11.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.07.2013 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
- 20.04.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.10.2012 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Погонь Щецин делает замену. Голота Томаш уходит с поля, а Sebastian Walukiewicz выходит на его замену.
78'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
77'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
68'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
61'
Легия делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
61'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Листковски Марчин выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Хямяляйнен Каспер бьет в цель!
20'
Паздан Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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