  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Легия
3:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
20' Желтая карточка
Паздан Михал
1:0
26' Гол
Хямяляйнен Каспер
2:0
48' Гол
Jaroslaw Niezgoda
3:0
71' Гол
Шиманьски Себастьян
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Погонь Щецин делает замену. Голота Томаш уходит с поля, а Sebastian Walukiewicz выходит на его замену.
78'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
77'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Зволински Лукаш выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян бьет в цель!
68'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.

61'
Легия делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
61'
Погонь Щецин делает замену. Рыпэ Корнел уходит с поля, а Листковски Марчин выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Хямяляйнен Каспер бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Паздан Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация