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Стадион:
Шлёнск
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
45' Пенальти
Робак Марцин
49' Желтая карточка
Adnan Kovacevic
1:1
53' Гол
Ivan Jukic
57' Желтая карточка
Риера Лоренцо
74' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Шлёнск делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
71'
Корона Кельце делает замену. Янич Златко уходит с поля, а Сориано Элиа выходит на его замену.
64'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.
58'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Качарава Ника выходит на его замену.

Желтая карточка
57'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ivan Jukic бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
46'
Шлёнск делает замену. Sebastian Bergier уходит с поля, а Пих Роберт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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