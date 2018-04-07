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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:1
Конец матча
1:0
45' ПенальтиРобак Марцин
49' Желтая карточкаAdnan Kovacevic
1:1
53' ГолIvan Jukic
57' Желтая карточкаРиера Лоренцо
74' Желтая карточкаГардавски Михаэль
|
45'
1:0
49'
53'
1:1
57'
Состав команд
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
29
Пех
Аркадиуш
44
Akos
Kecskes
22
Ivan
Jukic
31
Янич
Златко
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 11 Mateusz Cholewiak Защитник
- 21 Ридер Тим Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 23 Sebastian Bergier Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 34 Pawel Kucharczyk
- 25 Adrian Lyszczarz
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Корона Кельце 4-4-2
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 44 Akos Kecskes Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Нападающий
- 31 Янич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 89 Сориано Элиа Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 6 Цвиянович Горан Нападающий
- 2 Krystian Mis
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 18.03.2018 Шлёнск 1:1 Висла Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 04.04.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня К
- 31.03.2018 Корона Кельце 1:0 Лехия Гданьск Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 10.03.2018 Висла 2:0 Корона Кельце Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Экстракласса
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 17.10.2016 Корона Кельце 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 16.04.2016 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 11.03.2016 Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 16.10.2015 Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 15.03.2015 Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 19.09.2014 Шлёнск 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 31.05.2014 Корона Кельце 1:5 Шлёнск Экстракласса
- 10.11.2013 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 21.07.2013 Корона Кельце 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 03.03.2013 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.08.2012 Шлёнск 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 11.03.2012 Шлёнск 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 10.09.2011 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 17.04.2011 Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 24.09.2010 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 27.03.2010 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 19.09.2009 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|30
|15
|10
|5
|49 - 23
|55
|2.
|Легия
|30
|17
|3
|10
|43 - 31
|54
|3.
|Ягеллония
|30
|16
|6
|8
|45 - 36
|54
|4.
|Висла
|30
|15
|4
|11
|42 - 35
|49
|5.
|Корона Кельце
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|45
|6.
|Гурник Забже
|29
|11
|11
|7
|53 - 47
|44
|7.
|Висла Краков
|30
|12
|8
|10
|41 - 36
|44
|8.
|Заглембе Любин
|30
|10
|13
|7
|39 - 33
|43
|9.
|Арка Гдыня
|30
|10
|10
|10
|38 - 32
|40
|10.
|Краковия
|30
|10
|9
|11
|40 - 40
|39
|11.
|Погонь Щецин
|30
|8
|7
|15
|34 - 48
|31
|12.
|Лехия Гданьск
|30
|7
|10
|13
|39 - 51
|31
|13.
|Шлёнск
|30
|7
|10
|13
|35 - 48
|31
|14.
|Пяст
|29
|6
|12
|11
|29 - 35
|30
|15.
|Нецеча
|30
|7
|8
|15
|32 - 52
|29
|16.
|Сандецья
|30
|4
|13
|13
|27 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Шлёнск делает замену. Ридер Тим уходит с поля, а Палашевски Мацей выходит на его замену.
74'
Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
71'
Корона Кельце делает замену. Янич Златко уходит с поля, а Сориано Элиа выходит на его замену.
64'
Шлёнск делает замену. Косецки Якуб уходит с поля, а Срнич Драголюб выходит на его замену.
58'
Корона Кельце делает замену. Marcin Cebula уходит с поля, а Качарава Ника выходит на его замену.
57'
Риера Лоренцо получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Ivan Jukic бьет в цель!
49'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
46'
Шлёнск делает замену. Sebastian Bergier уходит с поля, а Пих Роберт выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Робак Марцин из команды Шлёнск забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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