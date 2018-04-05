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Луч-Энергия
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Енисей

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Луч-Энергия - Енисей
Луч-Энергия
15.9% (14)
Ничья:
17% (15)
Енисей
67% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
30.7% (27)
Енисей:
26.1% (23)
Ничья:
14.8% (13)
Луч-Энергия:
9.1% (8)
Енисей:
8% (7)
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