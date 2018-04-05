Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Енисей

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Луч-Энергия (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 31.03.2018 Луч-Энергия 0:0 Балтика ФПД
- 24.03.2018 Луч-Энергия 1:1 Спартак-2 ФПД
- 17.03.2018 Тамбов 2:1 Луч-Энергия ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 19.02.2018 Рига 0:3 Луч-Энергия КФ
- 16.02.2018 Тамбов 0:0 Луч-Энергия КФ
- 13.02.2018 Чертаново 0:3 Луч-Энергия КФ
- 10.02.2018 Луч-Энергия 2:2 Мордовия КФ
- 22.11.2017 Луч-Энергия 4:2 Тюмень ФПД
- 18.11.2017 Динамо СПб 3:2 Луч-Энергия ФПД
- 12.11.2017 Луч-Энергия 3:1 Шинник ФПД
- 08.11.2017 Луч-Энергия 0:0 Волгарь ФПД
- 04.11.2017 Луч-Энергия 1:1 ФК Химки ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Луч-Энергия 1:2 Олимпиец ФПД
- 14.10.2017 Авангард Курск 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
Последние игры между собой
Луч-Энергия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Енисей: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей Кубок
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 08.03.2017 Енисей 0:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 13.08.2016 Луч-Энергия 0:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 06.05.2016 Енисей 0:2 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2015 Луч-Энергия 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2015 Енисей 2:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2014 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 05.05.2014 Луч-Энергия 4:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 13.10.2013 Енисей 1:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 15.05.2012 Енисей 0:0 Луч-Энергия Первый дивизион
- 25.09.2011 Луч-Энергия 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 18.05.2011 Енисей 2:1 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|56 - 23
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|47 - 18
|64
|3.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|45 - 21
|64
|4.
|Тамбов
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|44 - 31
|50
|5.
|Балтика
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|36 - 29
|50
|6.
|Сибирь
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|33 - 24
|47
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|40 - 35
|47
|8.
|Шинник
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 36
|44
|9.
|Волгарь
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|31 - 32
|38
|10.
|Кубань
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|37 - 37
|37
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|28 - 38
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 48
|35
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 40
|34
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 35
|32
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|29 - 38
|32
|17.
|Тюмень
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 42
|31
|18.
|Томь
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|26 - 46
|30
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|35 - 50
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|14 - 43
|22
-
Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - ЕнисейДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Луч-Энергия - Енисей
Луч-Энергия
15.9% (14)
Ничья:
17% (15)
Енисей
67% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Енисей:
30.7% (27)
0:1 Енисей:
26.1% (23)
1:1 Ничья:
14.8% (13)
1:0 Луч-Энергия:
9.1% (8)
0:2 Енисей:
8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация