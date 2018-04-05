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Крылья Советов
 
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Спартак-2
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак-2

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 21 минуту, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак-2
Крылья Советов
88.2% (75)
Ничья:
5.9% (5)
Спартак-2
5.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
35.3% (30)
Крылья Советов:
20% (17)
Крылья Советов:
20% (17)
Крылья Советов:
9.4% (8)
Ничья:
4.7% (4)
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