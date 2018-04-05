Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - Оренбург

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ФК Химки (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.03.2018 Сибирь 2:0 ФК Химки ФПД
- 24.03.2018 ФК Химки 1:0 Тюмень ФПД
- 16.03.2018 Динамо СПб 2:1 ФК Химки ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Волгарь 0:2 ФК Химки ФПД
- 25.11.2017 Авангард Курск 0:0 ФК Химки ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 ФК Химки 0:2 Олимпиец ФПД
- 04.11.2017 Луч-Энергия 1:1 ФК Химки ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 ФК Химки 1:0 Балтика ФПД
- 24.09.2017 Спартак-2 0:1 ФК Химки ФПД
- 16.09.2017 ФК Химки 1:1 Тамбов ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 ФК Химки 0:1 Сибирь ФПД
- 02.09.2017 Тюмень 2:2 ФК Химки ФПД
Оренбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Оренбург 3:0 Олимпиец ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
ФК Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|56 - 23
|65
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|47 - 18
|64
|3.
|Оренбург
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|45 - 21
|64
|4.
|Тамбов
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|44 - 31
|50
|5.
|Балтика
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|36 - 29
|50
|6.
|Сибирь
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|33 - 24
|47
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|40 - 35
|47
|8.
|Шинник
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 36
|44
|9.
|Волгарь
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|31 - 32
|38
|10.
|Кубань
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|37 - 37
|37
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|35 - 38
|37
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|28 - 38
|36
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 48
|35
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|30 - 40
|34
|15.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|29 - 35
|32
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|29 - 38
|32
|17.
|Тюмень
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|33 - 42
|31
|18.
|Томь
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|26 - 46
|30
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|35 - 50
|28
|20.
|Факел
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|14 - 43
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - ОренбургДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч ФК Химки - Оренбург
ФК Химки
24.1% (19)
Ничья:
29.1% (23)
Оренбург
46.8% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Оренбург:
25.3% (20)
1:1 Ничья:
25.3% (20)
1:2 Оренбург:
19% (15)
2:1 ФК Химки:
8.9% (7)
1:0 ФК Химки:
8.9% (7)
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