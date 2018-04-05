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ФК Химки
 
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Текстовая онлайн трансляция матча ФК Химки - Оренбург

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч ФК Химки - Оренбург
ФК Химки
24.1% (19)
Ничья:
29.1% (23)
Оренбург
46.8% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
25.3% (20)
Ничья:
25.3% (20)
Оренбург:
19% (15)
ФК Химки:
8.9% (7)
ФК Химки:
8.9% (7)
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