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  5. Премьер-лига
Стадион:
Борнмут
2:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
0:1
47' Гол
Миливоевич Лука
1:1
65' Гол
Муссе Ли
1:2
75' Гол
Заха Уилфрид
76' Желтая карточка
Гослинг Дэн
82' Желтая карточка
Фрэнсис Саймон
2:2
89' Гол
Кинг Джошуа
90' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
90' Желтая карточка
Кабай Йоан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Фрейзер Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
93'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
93'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сурман Эндрю из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука

93'
Муссе Ли из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
93'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Томкинс Джеймс атаковал сзади соперника. Это Сурман Эндрю заработал своей команде штрафной
92'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Муссе Ли из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Томкинс Джеймс пострадал.
91'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Кук Стив сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забил гол! Легко это для такого игрока, как Кинг Джошуа
89'
Кук Стив из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
Угловой
89'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
89'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Аке Натан из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Дефо Джермейн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Офсайд
87'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас в офсайде
87'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Бегович Асмир не дал случится голу! Таунсенд Андрос должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
86'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
84'
Шанс! Муссе Ли из команды Борнмут пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
84'
Кабай Йоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
82'
Фрэнсис Саймон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
82'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Аке Натан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Кук Льюис уходит с поля и его заменяет Сурман Эндрю
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
79'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
79'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
78'
Кинг Джошуа пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
77'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
76'
Гослинг Дэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
75'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
75'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Заха Уилфрид нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
74'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Борнмут
73'
ШАНС! Муссе Ли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
72'
ШАНС! Дефо Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
71'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
70'
Заха Уилфрид не смог попасть в створ ударом издали
70'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Борнмут
67'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Муссе Ли из команды Борнмут переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
65'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Биссака Ван-Биссака выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
63'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Пью Марк уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
62'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
61'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
61'
Аке Натан ошибается в защите.
61'
Биссака Ван-Биссака выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
61'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пью Марк из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
61'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
60'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
60'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Бегович Асмир не дал случится голу! Заха Уилфрид должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
59'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
59'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
58'
Биссака Ван-Биссака выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
57'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
57'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
54'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
53'
Бегович Асмир не дал случится голу! Ван Анхольт Патрик должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
53'
ШАНС! Ван Анхольт Патрик вышел один-на-один с голкипером...
53'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
53'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Пью Марк из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Пью Марк из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
52'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
51'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
51'
Пью Марк из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Дефо Джермейн из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
50'
Хороший удар издали нанес Кук Льюис, но отличный сейв сделал Хенесси Уэйн. Угловой.
50'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
49'
Хороший удар издали нанес Пью Марк, но отличный сейв сделал Хенесси Уэйн. Угловой.
49'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Описание гола
47'
Г О О О О Л Миливоевич Лука закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дефо Джермейн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
46'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Уилсон Каллум из команды Борнмут пробил головой, но мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пью Марк из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Пью Марк из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
42'
Уилсон Каллум из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Дефо Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дефо Джермейн и Уилсон Каллум из команды Борнмут.
42'
Удар от ворот произведет Борнмут
42'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Опасность предотвращена - Кук Стив из команды Борнмут вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
41'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
41'
Пью Марк из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
39'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
37'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
37'
Дефо Джермейн мяч отрикошетил от ворот
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут забрасывает мяч в штрафную.
36'
Удар от ворот произведет Борнмут
36'
Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
35'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
33'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Ван Анхольт Патрик мяч отрикошетил от ворот
Угловой
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Пью Марк ошибается в защите.
Фол, нарушение
31'
Дефо Джермейн наказан за толчок Сахо Мамаду
31'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
31'
Шанс! Пью Марк из команды Борнмут пробил головой, но мимо
31'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
31'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
30'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
30'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Аке Натан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Биссака Ван-Биссака из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
29'
Уилсон Каллум из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
29'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
28'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
27'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Стив
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
25'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
25'
Уилсон Каллум из команды Борнмут нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
23'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
23'
Дефо Джермейн из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
22'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
20'
Дефо Джермейн из команды Борнмут в офсайде
20'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
19'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
18'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
17'
Заха Уилфрид наказан за толчок Кук Стив
16'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность предотвращена - Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
15'
Уилсон Каллум из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
13'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
13'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Удар от ворот произведет Борнмут
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
9'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
7'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
7'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Шанс! Гослинг Дэн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
6'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дефо Джермейн
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
2'
Дефо Джермейн нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
1'
Уилсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает отличный кросс...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:2 Кристал Пэлас
Борнмут
63.1% (111)
Ничья:
25.6% (45)
Кристал Пэлас
11.4% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Борнмут:
35.8% (63)
Борнмут:
22.2% (39)
Ничья:
19.9% (35)
Кристал Пэлас:
7.4% (13)
Борнмут:
3.4% (6)
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