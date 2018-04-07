Стадион: Вайталити
2:2
Конец матча
0:1
47' ГолМиливоевич Лука
1:1
65' ГолМуссе Ли
1:2
75' ГолЗаха Уилфрид
76' Желтая карточкаГослинг Дэн
82' Желтая карточкаФрэнсис Саймон
2:2
89' ГолКинг Джошуа
90' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
90' Желтая карточкаКабай Йоан
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Фрейзер Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
93'
93'
93'
Судья сигнализирует, что Сурман Эндрю из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
93'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
93'
Судья свистит. Томкинс Джеймс атаковал сзади соперника. Это Сурман Эндрю заработал своей команде штрафной
92'
91'
Муссе Ли из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Томкинс Джеймс пострадал.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Кук Стив сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забил гол! Легко это для такого игрока, как Кинг Джошуа
89'
89'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Дефо Джермейн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
87'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас в офсайде
87'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Бегович Асмир не дал случится голу! Таунсенд Андрос должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
84'
84'
Кабай Йоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Фрэнсис Саймон получил желтую карточку от судьи
82'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
82'
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Тактическая замена. Кук Льюис уходит с поля и его заменяет Сурман Эндрю
80'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
79'
79'
78'
Кинг Джошуа пробует нанести удар издали, но Хенесси Уэйн держит все под контролем
77'
76'
Гослинг Дэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
75'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Заха Уилфрид нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
74'
74'
73'
ШАНС! Муссе Ли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
73'
73'
72'
ШАНС! Дефо Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
71'
70'
Заха Уилфрид не смог попасть в створ ударом издали
70'
69'
67'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
65'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
65'
65'
65'
64'
64'
Кинг Джошуа из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
64'
63'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
62'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
61'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Аке Натан ошибается в защите.
61'
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
60'
60'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
59'
Бегович Асмир не дал случится голу! Заха Уилфрид должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
59'
59'
59'
59'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
58'
58'
57'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
57'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
55'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
Бегович Асмир не дал случится голу! Ван Анхольт Патрик должен был забивать, но Бегович Асмир сделал отличный сейв
53'
ШАНС! Ван Анхольт Патрик вышел один-на-один с голкипером...
53'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
53'
53'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
52'
52'
51'
51'
51'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Дефо Джермейн из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Хороший удар издали нанес Кук Льюис, но отличный сейв сделал Хенесси Уэйн. Угловой.
50'
49'
49'
Хороший удар издали нанес Пью Марк, но отличный сейв сделал Хенесси Уэйн. Угловой.
49'
Плохо сыграл Миливоевич Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
47'
Г О О О О Л Миливоевич Лука закручивает штрафной в сетку! Великолепно
46'
Судья сигнализирует, что Дефо Джермейн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Уилсон Каллум из команды Борнмут пробил головой, но мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
45'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
45'
44'
43'
42'
Уилсон Каллум из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Дефо Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дефо Джермейн и Уилсон Каллум из команды Борнмут.
42'
42'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
39'
39'
38'
37'
Гослинг Дэн из команды Борнмут играет слишком грубо. Лофтус-Чик Рубен оказался на газоне.
37'
Хенесси Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Дефо Джермейн мяч отрикошетил от ворот
37'
Фрейзер Райан из команды Борнмут забрасывает мяч в штрафную.
36'
36'
Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
35'
34'
34'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Ван Анхольт Патрик мяч отрикошетил от ворот
33'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
33'
Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Пью Марк ошибается в защите.
31'
Дефо Джермейн наказан за толчок Сахо Мамаду
31'
31'
31'
30'
30'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
30'
30'
Плохо сыграл Аке Натан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
29'
Уилсон Каллум из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
29'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
28'
28'
27'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
27'
Судья сигнализирует, что Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Стив
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
25'
Гослинг Дэн из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
25'
Уилсон Каллум из команды Борнмут нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
23'
Дефо Джермейн из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
Макартур Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Дефо Джермейн из команды Борнмут в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Заха Уилфрид наказан за толчок Кук Стив
16'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
15'
Опасность предотвращена - Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас вступил в отбор удачно
15'
Уилсон Каллум из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
13'
13'
12'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
9'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
9'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
7'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
7'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
7'
6'
Шанс! Гослинг Дэн из команды Борнмут пробил головой, но мимо
6'
6'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Дефо Джермейн
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
2'
Дефо Джермейн нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
2'
1'
Уилсон Каллум нанес удар, но промахнулся очень сильно.
1'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает отличный кросс...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:2 Кристал Пэлас
Борнмут
63.1% (111)
Ничья:
25.6% (45)
Кристал Пэлас
11.4% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Борнмут:
35.8% (63)
1:0 Борнмут:
22.2% (39)
1:1 Ничья:
19.9% (35)
1:2 Кристал Пэлас:
7.4% (13)
2:0 Борнмут:
3.4% (6)
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