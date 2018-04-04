Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Тоттенхэм

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Стадион: Бет365
Предыдущие игры
Сток Сити (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити Премьер-лига
- 26.02.2017 Тоттенхэм 4:0 Сток Сити Премьер-лига
- 10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.04.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.08.2015 Тоттенхэм 2:2 Сток Сити Премьер-лига
- 09.05.2015 Сток Сити 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 09.11.2014 Тоттенхэм 1:2 Сток Сити Премьер-лига
- 26.04.2014 Сток Сити 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.12.2013 Тоттенхэм 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 12.05.2013 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.12.2012 Тоттенхэм 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 21.03.2012 Тоттенхэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 11.12.2011 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.09.2011 Сток Сити 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 09.04.2011 Тоттенхэм 3:2 Сток Сити Премьер-лига
- 21.08.2010 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.03.2010 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.10.2009 Тоттенхэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 27.01.2009 Тоттенхэм 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 19.10.2008 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|88 - 21
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 23
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|75 - 35
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|62 - 26
|64
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 30
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|58 - 41
|51
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|29 - 27
|46
|8.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|47 - 43
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 53
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|41 - 57
|37
|11.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|39 - 51
|37
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|13.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|28 - 42
|34
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|15.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 44
|31
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|25 - 53
|31
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 50
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|29 - 47
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|29 - 61
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|25 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити
2.7% (2)
Ничья:
8.2% (6)
Тоттенхэм
89% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
31.5% (23)
0:2 Тоттенхэм:
24.7% (18)
0:1 Тоттенхэм:
11% (8)
0:3 Тоттенхэм:
9.6% (7)
1:3 Тоттенхэм:
9.6% (7)
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