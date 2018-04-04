  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Сток Сити
 
Позже
Тоттенхэм
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 20 минут, которая состоится 07.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити
2.7% (2)
Ничья:
8.2% (6)
Тоттенхэм
89% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
31.5% (23)
Тоттенхэм:
24.7% (18)
Тоттенхэм:
11% (8)
Тоттенхэм:
9.6% (7)
Тоттенхэм:
9.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация